Жители Кубани сдали более 1,1 млн монет на общую сумму 6,2 млн рублей

По итогам весеннего этапа всероссийской акции «Монетная неделя», прошедшей в апреле, жители Краснодарского края вернули в денежное обращение более 1,1 млн монет на общую сумму 6,2 млн руб. Общий вес собранной мелочи превысил 5 т, передает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Как сообщили организаторы акции, если сложить все собранные монеты в одну колонну, ее высота превысила бы 2 км. В регионе к проекту присоединились 205 банковских отделений и 1328 сетевых магазинов.

Наиболее востребованными для обмена оказались монеты номиналом 10 и 5 руб. Всего жители края сдали свыше 655 тыс. таких монет.

По словам заместителя начальника Южного ГУ Банка России Владимира Лютова, часть пунктов приема продолжит обмен монет и после завершения акции. Он отметил, что возвращать мелочь в оборот можно не только во время специальных мероприятий, но и в повседневной жизни, используя ее при расчетах.

Акция «Монетная неделя» проводится Банком России совместно с партнерами дважды в год. Ее цель — вернуть в обращение монеты, которые хранятся у населения, и снизить затраты на их дополнительную чеканку. Впервые проект был организован в 2023 году. За это время жители России вернули в оборот более 270 млн монет на общую сумму 1,2 млрд руб.

Вячеслав Рыжков