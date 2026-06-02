Бастрыкин хочет знать обстоятельства падения ребенка с недостроя в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту падения 12-летнего мальчика с недостроенного здания в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СУ СК России по Ярославской области сообщили, что 31 мая ребенок находился на объекте незавершенного строительства на улице Бабича. «Несовершеннолетний, перелезая по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания»,— уточняли в управлении.

После падения ребенка в тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Алла Чижова