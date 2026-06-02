В Ярославской области вырос спрос на ипотеку

В Ярославской области в первом квартале 2026 года банки выдали свыше 1 700 ипотечных кредитов, что на 39,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Общая сумма составила 6,2 млрд руб., что больше показателей первого квартала прошлого года на 55,3%. Средний размер кредита составил 3,5 млн руб., увеличившись на 400 тыс. руб. При этом уменьшился средний срок, на который жители региона брали ипотеку: он составил 23,7 года, что почти на год меньше, чем в марте 2025 года.

В январе этого года жители брали ипотеку в среднем под 7,9%, а в феврале – марте — под 10,6%. Эксперт регионального отделения Наталья Вахрушева пояснила, что в начале года был повышенный спрос на льготную ипотеку перед ужесточением условий по программе «Семейная ипотека», а в феврале – марте активизировались выдачи рыночной ипотеки.

«Спрос на нее может подпитываться ожиданиями по дальнейшему снижению ставок в экономике, что откроет возможность в обозримой перспективе рефинансировать выдаваемые сейчас кредиты по более низкой ставке»,— добавила эксперт.

Всего ярославцы по состоянию на 1 апреля были должны банкам по ипотеке 124,2 млрд руб. (+9,3% за год).

Алла Чижова