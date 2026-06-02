Пашинян рассказал, зачем ему звонил Путин

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был позитивным, заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Инициатором беседы, по его словам, стала российская сторона.

«Он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о делах, и у нас состоялся позитивный разговор», — сказал господин Пашинян (цитата по «РИА Новости»).

Источники «Ъ» во властных структурах рассказали, что российская сторона не считает поздравление Никола Пашиняна с днем рождения признаком того, что Москва смягчила позицию по внешнеполитическим решениям Еревана. По словам собеседников, российские власти не отказываются от своего прежнего требования вынести вопрос о членстве Армении в ЕАЭС на общенациональный референдум.

Телефонный разговор состоялся 1 июня. Беседа прошла после заявлений Владимира Путина о том, что если Армения начнет интеграцию с ЕС, то придется разорвать соглашение о свободной торговле, прекратить действие документов о техрегулировании и фитосанитарных нормах, свернуть другие преференции от нахождения страны в ЕАЭС. Чуть раньше российская сторона предупредила Армению о возможной денонсации соглашения по газу от 2013 года.

