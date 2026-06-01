Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Политику сегодня исполнился 51 год. Господин Путин в своей телеграмме отметил, что отношения России и Армении носят дружественный характер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент России Владимир Путин

«Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии. Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов»,— сказано в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

В декабре 2025 года Армения и Евросоюз (ЕС) подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении предупредил, что членство одновременно в ЕС и ЕАЭС невозможно. Господин Пашинян заявил, что решать вопрос о вступлении в новое объединение будут жители страны. В этой ситуации всеобщие выборы в Армении, намеченные на 7 июня, фактически станут референдумом об отношениях с Россией и Западом.

