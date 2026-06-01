Россия ограничит поставки рыбы из Армении

Россельхознадзор назвал неудовлетворительными результаты инспекции рыбных предприятий Армении. Ведомство потребовало от Армении со 2 июня приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной на экспорт в Россию.

Инспекция рыбоперерабатывающих предприятий проводилась с 21 по 27 мая, в том числе на фермах по содержанию и разведению форели. По данным Россельхознадзора, 50% предприятий отказались от проверки. Прошли инспекцию только два предприятия. Их товары будут ввозить в Россию «при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности».

«Со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации»,— указано в пресс-релизе российского ведомства.

С 22 мая Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении, также приостановлены ввоз и продажа уже ввезенных партий минеральной воды «Джермук». С 23 мая временно запрещена реализация в России алкогольной продукции нескольких ведущих армянских компаний. С 30 мая Россия ограничила импорт томатов, огурцов и клубники из Армении.

