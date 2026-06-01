Последний звонок

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и поздравил его с днем рождения накануне парламентских выборов 7 июня. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, этот разговор стал «хорошим поводом» продолжить обсуждение вопроса о будущих отношениях с Арменией после заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане. По информации источника “Ъ” в российских властных структурах, звонок из Кремля не свидетельствует о смягчении российской позиции по вопросу выбора Армении между ЕС и ЕАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О состоявшемся 1 июня телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сообщила пресс-служба Кремля. В кратком сообщении, размещенном на сайте kremlin.ru, отмечается, что Владимир Путин позвонил в Ереван, чтобы поздравить своего армянского коллегу с днем рождения (1 июня Николу Пашиняну исполнился 51 год). Кроме того, российский президент направил армянскому премьеру поздравительную телеграмму.

«Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов»,— говорится в послании российского лидера, направленном Николу Пашиняну.

Подробности беседы сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, разговор двух лидеров — их первое личное общение после визита в Москву Никола Пашиняна, состоявшегося 1 апреля. В нем были затронуты все аспекты ситуации с членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), включая заявление четырех лидеров этого объединения, сделанное в конце прошлой недели на саммите в Казахстане. «Состоялось обсуждение в продолжение той повестки, которая была на Высшей евразийской экономической комиссии, которая имела место в Астане»,— сообщил Дмитрий Песков.

Главным политическим итогом прошедшего в многостороннем формате обсуждения вопроса об отношениях с Арменией стало то, что позицию Москвы о невозможности одновременного членства Еревана в ЕС и ЕАЭС поддержали главы Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В совместном заявлении Москва и ее партнеры впервые за 12 лет существования ЕАЭС поставили перед Арменией вопрос о ее дальнейшем внешнеполитическом выборе и дали понять, что ценой вопроса для страны может стать утрата ею членства в организации.

Первым официальным лицом в Ереване, прокомментировавшим звонок Путина Пашиняну, стал министр экономики Армении Геворг Папоян, не скрывавший своего удовлетворения. В беседе с журналистами в ходе агитационной кампании в Ереване накануне парламентских выборов 7 июня член ближайшего окружения армянского премьера поспешил заверить, что проблемы в отношениях с Москвой якобы сильно преувеличены и искусственно раздуваются СМИ. «Знаю, что очень теплый разговор был между премьером Пашиняном и президентом Путиным. Считаю, что все вопросы раздуты армянской прессой, и все они будут решены»,— заявил армянский министр.

При этом Геворг Папоян так и не смог ответить на уточняющий вопрос о том, подготовил ли Ереван ответ на полученное из Москвы письмо о возможной денонсации договора о льготных поставках газа, нефтепродуктов и природных алмазов.

По информации “Ъ”, вопреки оценке армянского министра, российская сторона не считает поздравление Пашиняна с днем его рождения признаком того, что Москва в итоге якобы могла смягчить свою позицию по вопросу выбора Арменией ее дальнейшего внешнеполитического вектора.

Как заявил собеседник “Ъ” в российских властных структурах, последний звонок из Кремля в Ереван вовсе не свидетельствует о пересмотре российской позиции по вопросу решающего выбора Армении между ЕС и ЕАЭС. По словам источника “Ъ”, Москва не отказывается от своего прежнего требования вынести вопрос о членстве в ЕАЭС на общенациональный референдум.

Примечательно, что свое поздравление Николу Пашиняну направил и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его послание подтверждает слова источника “Ъ” о том, что позиция Москвы остается столь же жесткой. «Товарищ Никол пошел опасной тропинкой товарища Троцкого. Отвечая на призыв провести референдум о том, в каком интеграционном объединении состоять Армении, он применил легендарную формулу Льва Давидовича "Ни войны, ни мира, а армию распустить". Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза»,— написал Дмитрий Медведев в своем канале в Х.

В связи с этим он подчеркнул, что армянский премьер «молодец, конечно», однако напомнил, что «искомая формула привела к тому, что Брестский мир пришлось все же заключить, но уже на худших условиях». «Да и извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично»,— завершил свое поздравление армянскому премьеру на мрачной непраздничной ноте Дмитрий Медведев.

Сергей Строкань