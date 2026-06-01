Россельхознадзор ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россельхознадзор со 2 июня ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди косточковых плодов ограничения коснулись вишни, черешни, слив, персиков и нектаринов.

По данным Россельхознадзора, Армения неоднократно нарушала правила ввоза фруктов в Россию. Ведомство, в свою очередь, предупреждало республику о «нарушениях при поставках подкарантинной продукции, связанной с выявлением карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов», следует из пресс-релиза.

Из-за участившегося несоответствия требованиям ЕАЭС со стороны армянского Минэкономики Россельхознадзор полагает, что ведомство «испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза».

С завтрашнего дня под аналогичные ограничения подпадают поставки в Россию живой рыбы и рыбной продукции из Армении. Россельхознадзор назвал неудовлетворительными результаты инспекции рыбных предприятий республики и потребовал приостановить сертификацию товаров. 50% предприятий Армении отказались от проверки, только два прошли инспекцию, и их продукцию будут ввозить при «условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности».

С 22 мая ограничены ввоз в Россию цветов из Армении, а также поставки и продажа уже ввезенных партий минеральной воды «Джермук». С 23 мая — реализация в РФ алкогольной продукции нескольких ведущих армянских компаний. С 30 мая — импорт томатов, огурцов и клубники из Армении.

