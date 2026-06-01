Путин созвонился с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудили итоги Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся 29 мая в Астане.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент России Владимир Путин

Российский президент также поздравил по телефону армянского премьера с днем рождения. Ранее господин Путин направил Николу Пашиняну телеграмму, в которой пожелал ему здоровья, благополучия и успехов.

В мае отношения России и Армении обострились после заявлений Еревана о курсе страны на сближение с ЕС. В Москве в ответ подчеркнули, что одновременное членство страны в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе) и Евросоюзе невозможно и пригрозили разорвать соглашения о поставках газа, топлива и алмазов.

Россельхознадзор в то же время нашел нарушения при импорте овощей и фруктов из Армении и ограничил их ввоз, а сегодня потребовал приостановить поставки рыбы. В ведомстве заявили, что половина рыбоперерабатывающих предприятий, на которых должны были проводиться инспекции, отказались от проверок. На данный момент ограничен ввоз из Армении в Россию: цветов, минеральной воды «Джермук», томатов, огурцов и клубники.

Во время прямого эфира в своих соцсетях 1 июня премьер-министр Армении сказал, что страна продолжит работать с ЕАЭС до тех пор, «пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным». По его словам, проводить референдум нелогично до тех пор, пока Ереван не обратится к ЕС по этому вопросу напрямую. Новый этап отношений с Россией он назвал позитивным.