Как минимум на 20 АЗС Крыма временно не отпускают АИ-92

На ряде автозаправочных станций Крыма 2 июня сохраняются перебои с реализацией бензина марок АИ-92 и АИ-95. Об этом свидетельствуют данные карты наличия топлива сети АТАН, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

По состоянию на 12:00 бензин марки АИ-92 отсутствовал как минимум на 20 АЗС полуострова. Ограничения затронули заправочные станции в Севастополе, Симферополе, Белогорске, Евпатории и Красногвардейском. В Ялте из семи АЗС сети АТАН бензин АИ-92 был доступен лишь на одной станции.

Ситуация с бензином марки АИ-95 остается менее напряженной. Его временно не отпускали на четырех АЗС, расположенных в Севастополе, Симферополе и на участке трассы между Алуштой и Ялтой.

Проблемы также сохраняются с наличием дизельного топлива. По данным карты сети, ДТ отсутствует более чем на десяти АЗС в районах Севастополя, Симферополя, Ялты, Алушты, а также на трассе в районе Бахчисарая.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что продолжает в ручном режиме контролировать ситуацию с поставками топлива в город. По его словам, 2 июня продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС сетей ТЭС и АТАН осуществляется исключительно по талонам. Эта мера носит временный характер и связана с необходимостью пополнения запасов топлива на заправочных станциях. Власти рассчитывают возобновить свободную продажу бензина в ближайшие дни после поступления новых партий топлива.

Ограничения на отпуск топлива действуют в Крыму с конца мая. Согласно распоряжению главы республики Сергея Аксенова, с 31 мая физические лица могут приобрести не более 20 л бензина АИ-92 в одни руки, при этом заправка топлива в канистры запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направляется для нужд коммунальных и социальных служб. В Севастополе продажа бензина по талонам была введена 31 мая. Региональные власти объясняют возникшие перебои логистическими трудностями и заявляют, что вопросы обеспечения полуострова топливом находятся на контроле Минэнерго и Минтранса России.

Вячеслав Рыжков