В Сочи осудили застройщиков коттеджного поселка «Горная Поляна»

Хостинский районный суд Сочи огласил приговор в отношении четырех застройщиков коттеджного поселка «Горная Поляна». Александр Приданников, Андрей Аллилуев, Николай Бабогло и Александр Кочергин признаны виновными по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В 2019 году обвиняемые купили четыре земельных участка общей площадью около 1 га в селе Сергей-Поле. Разделив территорию на 22 участка, они запустили рекламную кампанию строящегося коттеджного поселка.

Застройщикам были известны результаты инженерных изысканий, указывавшие на угрозу оползней. Это требовало использования специальных технологий при возведении зданий. Игнорируя рекомендации экспертов, подсудимые вели строительство без учета оползневой опасности и одновременно продавали жилье в поселке.

В 2021 году коттеджи частично обрушились после оползня из-за недостатков проектирования. Суд установил, что здания построены с нарушениями. Владельцам коттеджей нанесен ущерб в размере более 130 млн руб.

Александр Приданников приговорен к 3 годам лишения свободы, Андрей Аллилуев — к 2 годам 10 месяцам, Александр Кочергин — к 2 годам 2 месяцам, Николай Бабогло — к 1 году 9 месяцам. Осужденные будут отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина