Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская добивается права воспитывать детей в СИЗО

Защита супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского планирует обжаловать отказ в иске Янины Копайгородской о передаче детей к ней в СИЗО. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину.

«Право женщины иметь при себе ребенка до четырех лет не зависит от логистики задержания и режима проходной. Мы считаем такой подход неправомерным и будем добиваться его проверки в кассационной инстанции»,— подчеркнула адвокат.

Сторона защиты считает, что Янине Копайгородской вместо права полноценно воспитывать детей фактически предложили заменить материнство свиданиями. Сейчас несовершеннолетние живут со старшим сыном семьи Копайгородских, он является их опекуном.

Отмечается, что Янина Копайгородская просила разрешить ей взять к себе трех детей до достижения ими четырехлетнего возраста, подчеркнув, что в СИЗО для этого есть условия. Суд отказал ей.

В мае 2024 года бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подал в связи с переходом на новое место работы. 25 сентября 2024 года появилась информация о его задержании. Суд арестовал экс-мэра по уголовному делу о присвоении и растрате.

Согласно данным следствия, в период с 2022 по 2024 год Алексей Копайгородский похитил два земельных участка в Сочи общей стоимостью не менее 26 млн руб. Также его обвиняют в получении 248 млн руб. от представителей бизнеса за покровительство и создание благоприятных условий для предпринимателей. Копайгородские легализовали свыше 104 млн руб., добытых незаконным образом.

Супруге экс-мэра Янине Копайгородской предъявлено обвинение в пособничестве и подкупе свидетелей. Версия следствия гласит, что она передала 500 тыс. руб. одному из свидетелей, чтобы он дал ложные показания.

Елизавета Ершова