Названы причины отсутствия горячей воды в части домов Ярославля

В Ярославле в ходе гидравлических испытаний выявили 193 дефекта, за прошедшую неделю было устранено 32. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил директор ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков.

Заммэра Николай Степанов рассказал, что после первой опрессовки было выявлено большое количество дефектов, к устранению которых сразу приступили. В первую очередь работы проводятся там, где запитано наибольшее количество домов.

«График предусматривал включение основной массы домов до 1 июня. И вторая группа будет подключена до 12 июня. График отслеживается сотрудниками департамента городского хозяйства и управления по контролю в сфере ЖКХ. Он еженедельно обновляется в случае непредвиденных ситуаций: где необходимы большие объемы ремонта, срок может подвинуться вправо. Иногда срок сдвигается влево»,— сказал господин Степанов.

Господин Абабков объяснил, что изменения в графике вызваны выявлением новых дефектов.

«К сожалению, график корректируется, но не в части, что мы что-то не успеваем. Причина проста: если мы отключили большую магистраль — 100 – 200 домов — после устранения дефектов, когда мы начинаем запускать, дальше выявляются дефекты по ответвлениям. И мы начинаем корректировать график: где домов больше ставим в приоритет, где мало — немного сдвигаем»,— пояснил Михаил Абабков.

Алла Чижова