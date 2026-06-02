Сочи вошел в топ-10 самых комфортных городов России для молодежи

Сочи вошел в десятку российских городов, которые молодые жители страны считают наиболее комфортными для жизни. Такие данные получили по итогам исследования сервиса «Работа.ру», посвященного предпочтениям россиян в возрасте до 30 лет, пишет «Газета.Ru».

Лидером рейтинга стала Москва, которую назвали наиболее привлекательным городом для жизни 56% участников опроса. Второе место занял Санкт-Петербург с результатом 51%. Третью строчку заняла Казань, которую выбрали 31% респондентов.

В число городов, вошедших в первую десятку рейтинга, также включили Екатеринбург, который набрал 25% голосов, Краснодар с показателем 21%, а также Сочи и Нижний Новгород — по 19% каждый. В список вошли Новосибирск с результатом 18%, Владивосток — 11% и Ростов-на-Дону — 10%. Еще 17% участников исследования назвали другие города России.

Исследование также показало, какие факторы являются определяющими при выборе места для жизни. Наиболее важными критериями молодые россияне назвали карьерные возможности. Этот вариант выбрали 72% опрошенных. Развитую инфраструктуру отметили 70% респондентов.

Для 60% участников опроса важным преимуществом города стало наличие разнообразных вариантов досуга и развлечений. Высокий уровень образования в высших учебных заведениях отметили 39% респондентов, а достойные зарплаты для молодых специалистов — 35%.

Еще 29% участников исследования считают значимой возможность поддерживать баланс между учебой, работой и личной жизнью. Большое количество молодежи в городе важно для 28% опрошенных.

Студенческие кампусы как преимущество отметили 13% респондентов. Хорошую экологическую обстановку назвали важным фактором 10% участников опроса. Невысокие расходы на проживание и доступное жилье оказались определяющими для 8% молодых россиян.

Мария Удовик