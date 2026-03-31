Убежденные следователем

Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «КБПА» Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова. Им вменяют растрату при аренде генератора. Свидетели сообщают, что установка действительно работала, а конкурс на ее аренду был открытый, преступные договоренности между сторонами отсутствовали. Также заявляется о давлении со стороны следователей.

В Кировском районном суде Саратова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА) Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова. На заседаниях 26 и 30 марта допросили ряд свидетелей, в том числе сотрудников ООО «Саратовская энергосетевая компания» (СЭСК), предоставившего в аренду предприятию дизель-генераторную установку (ДГУ). Она сейчас фигурирует в деле как предмет растраты.

Максима Шихалова и Владимира Пожарова обвиняют в растрате 4 млн руб. при аренде ДГУ (ст. 160 ч. 4 УК РФ). По версии следствия, они в 2021 году способствовали заключению договора, что якобы нанесло ущерб предприятию. Господину Пожарову дополнительно вменяют мошенничество (ст. 159 ч. 4 УК РФ), связанное с возможным получением премий сотрудников, господину Шихалову — еще один эпизод растраты (ст. 160 ч. 4 УК РФ) при аренде автомобиля. Оба вину не признают.

Дело рассматривает судья Дмитрий Кочетков, гособвинение представляет помощник прокурора Кировского района Саратова Елизавета Иванова. Адвокатом Максима Шихалова выступает Татьяна Шилова, Владимира Пожарова защищают Светлана Соседова и Антон Тимофеев.

Одним из свидетелей стал экс-замдиректора по экономике и финансам ООО «СЭСК» Алексей Ножкин. Он рассказал, что конкурс на аренду ДГУ, в котором участвовала организация был открытым, и они принимали в нем участие на общих основаниях. Поставка прошла в сентябре 2021 года. Ежемесячно предприятие выплачивало 200 тыс. рублей, взамен сотрудники СЭСКа проводили отладку, заправляли оборудование топливом и многое другое. ДГУ сгорела в мае 2023 года, договор расторгли, после чего арендодатель судился с производителем и добился компенсации за бракованный товар. Однако она оказалась настолько мизерной, что не позволила даже восстановить генератор.

Гендиректор СЭСК, депутат Саратовской гордумы Андрей Аксенов также подтвердил, что ДГУ работала на предприятии около полутора лет. По его словам, необходимость дополнительного источника питания заключалась в периодических отключениях электричества на КБПА. Пока не проведено дополнительной линии электроснабжения, завод «спасался» резервным. Иначе предприятию грозили простои, обходящиеся бюджету примерно в 13 млн руб.

Господин Аксенов сообщил, что никаких предварительных договоренностей с КБПА на заключение договора именно с СЭСКом, как поставщиком, не было. На конкурс вышла еще одна организация, но она предложила гораздо большую сумму, чем СЭСК, в связи с чем проиграла. По словам Аксенова, его фирма согласилась предоставить ДГУ в аренду за 12 млн на пять лет, тогда как начальная цена была около 19 млн рублей.

«Почему я тогда не вышел на конкурс с [предложением — Ъ] 19 млн руб., если была некая договоренность?»— задал риторический вопрос гендиректор СЭСК.

Кроме того, Алексей Ножкин и Андрей Аксенов сообщили, что независимо от того, выиграло ли бы ООО «СЭСК» конкурс, фирма все равно планировала брать в лизинг ДГУ, так как многие предприятия нуждаются в дополнительном источнике питания, и это принесло бы им прибыль в дальнейшем. Сейчас генератор находится на базе фирмы в Тепличном. Несмотря на нерабочее состояние, лизинг они выплатили до конца.

Также на суде зачитали прежние показания Алексея Ножкина. В них были отличия, в частности, касающиеся работы Виктории Шихаловой в качестве юриста в ООО «СЭСК». Из показаний следует, что она якобы участвовала в подготовке документов и договора аренды ДГУ. Хотя на самом деле в этот период находилась в декретном отпуске. Когда его спросили, почему показания, данные следователю, отличаются от его нынешних слов, он заявил, что его в той версии убедил следователь.

«Следователь много раз мне повторял эту мысль, а когда тебе много раз одну и ту же мысль повторяют, ты сам в нее верить начинаешь»,— отметил господин Ножкин.

О давлении заявила и другой свидетель, бывшая сотрудница ООО «СЭСК» Наталья Макарова. Когда адвокат Татьяна Шилова на заседании 30 марта указала ей на неточности, Макарова рассказала, что ее «мурыжили 5 часов» у следователя, поэтому могла выражаться неверными формулировками. Однако официально в протоколе записано, что допрос шел 40 минут.

Кроме того, на заседании в качестве свидетеля выступил экс-замгендиректора КБПА по безопасности Сергей Плеханов. Как и большинство других свидетелей и потерпевших, он подтвердил необходимость у предприятия в дополнительном источнике питания. По его словам, требовалась именно аренда, так как покупка была нецелесообразной ввиду изменений требуемых мощностей в будущем при увеличении объемов выпуска продукции и техническом перевооружении.

Также господин Плеханов рассказал о проводимых на заводе аудиторских и ревизионных проверках со стороны КРЭТ и «Ростеха», во время которых не было найдено нарушений. Эта информация согласуется и с показаниями других свидетелей, выступавших на заседаниях.

«Никаких нарушений ни в моей деятельности, ни в деятельности генерального директора Шихалова, ни в деятельности Пожарова выявлено не было»,— рассказал экс-замгендиректора по безопасности.

Максима Шихалова он охарактеризовал как грамотного руководителя и профессионала, при котором КБПА нарастило производственные мощности. Во время его руководства улучшилось соцобеспечение сотрудников предприятия, появилось санаторно-курортное обслуживание.

Шихалов задал Плеханову вопрос, касающийся гостайны, а именно — относятся ли идентификационный номер контракта, ведомость и комплекс поставки, наименование изделий, выпускаемых оборонным предприятием, и количество отгружаемой продукции к запрещенной для раскрытия информации. Свидетель подтвердил, что эти сведения закрыты. Когда Максим Шихалов попытался уточнить, могут ли тогда они фигурировать в открытом доступе в материалах дела, что допустил следователь, судья Дмитрий Кочетков снял вопрос и таким образом не разрешил бывшему «безопаснику» предприятия ответить.

Заседание по делу продолжится 2 апреля. Максим Шихалов находится под стражей уже больше года. Изначально обвинение несколько месяцев строилось по ст. 285.4, ч. 1 (Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Уголовное дело в итоге прекратили за отсутствием состава преступления, но из СИЗО не выпустили. В декабре 2025 года суд продлил арест Шихалову на шесть месяцев, несмотря на заявления защиты о плохом здоровье обвиняемого и наличии у него на иждивении семилетней дочери. Владимир Пожаров находится под домашним арестом.

Выступавшие ранее свидетели отрицали участие Максима Шихалова в закупке ДГУ. В частности, начальник бюро конкурентных закупок Елена Курганская подтвердила, что гендиректор не входил в закупочную комиссию. Начальник финансового отдела Инна Степанова также сообщила, что замечаний со стороны «Ростеха» по платежам за аренду ДГУ не поступало. Она заявила, что вменяемые 4 млн руб. следует считать не ущербом, как предполагает следствие, а расходом, ведь установка работала и за нее выплачивалась аренда.

Ольга Симонова