Ярославский «Локомотив» заключил новые соглашения с 10 игроками
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал новые контракты с 10 игроками, с которыми накануне были расторгнуты прежние соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.
Вратарь команды "Локомотив" Даниил Исаев (слева) и игрок команды "Локомотив" Алексей Береглазов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Контракты на один сезон подписаны с нападающими Денисом Алексеевым и Артуром Каюмовым, защитниками Алексеем Береглазовым и Рушаном Рафиковым, вратарем Даниилом Исаевым. На два сезона в команде останутся защитники Александр Елесин и Андрей Сергеев, нападающие Максим Шалунов, Александр Полунин и Георгий Иванов.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что главным тренером ярославского ХК «Локомотив» стал Дмитрий Квартальнов.