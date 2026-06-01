Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский «Локомотив» заключил новые соглашения с 10 игроками

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал новые контракты с 10 игроками, с которыми накануне были расторгнуты прежние соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Вратарь команды "Локомотив" Даниил Исаев (слева) и игрок команды "Локомотив" Алексей Береглазов

Вратарь команды "Локомотив" Даниил Исаев (слева) и игрок команды "Локомотив" Алексей Береглазов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вратарь команды "Локомотив" Даниил Исаев (слева) и игрок команды "Локомотив" Алексей Береглазов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Контракты на один сезон подписаны с нападающими Денисом Алексеевым и Артуром Каюмовым, защитниками Алексеем Береглазовым и Рушаном Рафиковым, вратарем Даниилом Исаевым. На два сезона в команде останутся защитники Александр Елесин и Андрей Сергеев, нападающие Максим Шалунов, Александр Полунин и Георгий Иванов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что главным тренером ярославского ХК «Локомотив» стал Дмитрий Квартальнов.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд