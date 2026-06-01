Главные новости за 1 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Бутурлиновский ЛВЗ под Воронежем задолжал по налогам 330 млн руб. Предметом исполнения является налог в размере отрицательного сальдо ЕНС. Взыскивать сумму предстоит Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Власти Воронежа до конца года планируют рассмотреть возможность продления метробуса до аэропорта. Первый участок протяженностью 5,5 км, торги на обустройство которого планируется опубликовать в ближайшее время, пройдет от ВГУ до памятника Славы.

До 1 млрд может стоить промышленный парк на Рабочей улице в Белгороде. В документах закупки говорится, что строительство промпарка запланировано на период 2027-2028 годов. Стоимость возведения объекта будет уточняться в процессе проектирования и прохождения госэкспертизы.

Дошло до суда дело об убийстве сотрудника военной полиции в Липецкой области. 63-летнему жителю Чаплыгинского района предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь правоохранителя и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Арбитражный суд Курской области полностью удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании ущерба в 1 млрд руб. в облбюджет к столичному ООО «Управление капитального строительства» — подрядчику, построившему мемориальный комплекс «Курская битва» в Поныровском районе.

Орловским бюджетникам дадут по 100 тыс. руб. за вступление в «БАРС». Из информации, опубликованной мэром Орла Юрием Парахиным в его Telegram-канале, также следует, что подписать контракт на вступление в «БАРС-Орел» можно только на срок в три года или пять лет.

Тамбовский губернатор пообещал удалять чиновников с совещаний за телефон. Поводом для такого заявления стал инцидент с региональным министром ТЭК и ЖКХ Константином Шульгиным, который отвлекся на смартфон.

