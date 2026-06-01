Дошло до суда дело об убийстве сотрудника военной полиции в Липецкой области

Прокуратура Липецкой области направила в областной суд уголовное дело об убийстве сотрудника военной полиции. 63-летнему жителю Чаплыгинского района предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь правоохранителя и угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ст. 317, ч. 1 ст. 318 УК РФ), а также — в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222, ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Расследованием уголовного дела занималось управление СКР по региону. В его основу легли события 19 марта 2026 года, которые произошли в деревне Щербинино Чаплыгинского округа. По версии следствия, вооруженный огнестрельным оружием фигурант угрожал прибывшим к его дому сотрудникам военной полиции. Когда они возвращались к служебному автомобилю, мужчина выстрелил в спину одного из правоохранителей. Потерпевший скончался. В СКР ранее уточняли, что погибшему было 40 лет.

Во время расследования уголовного дела в доме обвиняемого были обнаружены порох и патроны к нарезному оружию, которое он незаконно приобрел и хранил до изъятия.

В СКР ранее сообщали, что фигурант признал свою вину и подтвердил показания на месте происшествия. На время предварительного следствия ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Алина Морозова