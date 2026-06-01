До 1 млрд может стоить промышленный парк на Рабочей улице в Белгороде

Белгородское АО «Корпорация развития» ищет подрядчика для разработки проекта создания индустриального (промышленного) парка «Белгородский» на улице Рабочей в областном центре. Начальная цена контракта составляет 21,7 млн руб. Разработать документацию требуется до 21 декабря 2026 года. Информация была опубликована в ЕИС «Закупки».

В документах закупки говорится, что строительство промпарка запланировано на период 2027-2028 годов. Стоимость возведения объекта будет уточняться в процессе проектирования и прохождения госэкспертизы. Однако уже сейчас указана предполагаемая (предельная) стоимость — 1 млрд руб. Подрядчику, среди прочего, предстоит запроектировать инженерные сети, здание двухэтажного административно-бытового корпуса площадью не менее 350 кв. м и пост охраны.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 7 июня. Итоги аукциона подведут 11 июня.

Ранее АО «Корпорация развития» разместило тендер на проектирование первой очереди промышленного парка «Старооскольский» на территории, примыкающей к действующей промзоне станции Котел. Как сообщал «Ъ-Черноземье», создать проект требуется до 1 декабря 2026 года. Предельная стоимость строительства объекта также установлена на уровне 1 млрд руб.

Денис Данилов