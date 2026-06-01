Прокуратура взыскала 1 млрд со строителей мемориала «Курская битва»

Арбитражный суд Курской области полностью удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании ущерба в 1 млрд руб. в облбюджет к столичному ООО «Управление капитального строительства» — подрядчику, построившему мемориальный комплекс «Курская битва» в Поныровском районе. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Церемония открытия первой очереди мемориала «Курская битва»

Фото: пресс-служба президента РФ Церемония открытия первой очереди мемориала «Курская битва»

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что контракт с московским подрядчиком на 1,1 млрд руб. заключило областное казенное учреждение (ОКУ) «Управление капитального строительства Курской области». По данным прокуратуры, договор был подписан в обход конкурентных процедур с единственным поставщиком, который, как утверждают в ведомстве, не обладал достаточными ресурсами для выполнения работ в полном объеме. При этом подрядчик привлекал аффилированные субподрядные организации, создавая фиктивный экономический оборот.

По данным портала госзакупок, стоимость всех этапов возведения мемориала «Курская битва» составляет 2,66 млрд руб. Генеральным подрядчиком стало московское ООО «Управление капитального строительства», принадлежащее Олегу Щелкунову. Срок завершения исполнения контракта установлен до конца 2027 года.

В опубликованном на госзакупках дополнительном соглашении, подписанном 7 ноября 2024 года, уточнялось, что заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 1,1 млрд руб., что составляет более 41% от цены контракта. В документе отдельно фиксировались размеры авансовых выплат по этапам: по подготовке проектной документации и инженерным изысканиям — 1 млн руб., по строительным работам — свыше 1 млрд руб. При этом, согласно данным контракта, стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 850 млн руб. (разница между этими суммами легла в основу неотработанного аванса — 299 млн руб., обозначенных прокуратурой).

В надзорном органе в 2025-м уточняли, что у компании имеется задолженность по уплате обязательных платежей, а работы по строительству — не завершены.

По данным Rusprofile, ООО «Управление капитального строительства» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем является Олег Щелкунов. В 2025 году выручка ООО составила 474 млн руб., снизившись на 42% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль сократилась на 3% — до 6,3 млн руб. Гендиректор — Александр Вачаев.

Частично построили и открыли центральную архитектурную композицию-скульптуру советского воина на Курской дуге в 2023 году к 80-летию Победы. Монумент изображает мужчину, который напряжением своих сил не дает сомкнуться двум надвигающимся стенам с изображениями немецкой техники. В торжественном открытии принял участие президент России Владимир Путин.

Егор Якимов