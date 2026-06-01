Тамбовский губернатор пообещал удалять чиновников с совещаний за телефон

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов пообещал удалять чиновников с еженедельного оперативного совещания за использование телефона. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире.

Министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин (крайний справа), получивший замечание от губернатора за использование телефона

Фото: Telegram-канал тамбовского губернатора Евгения Первышова Министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин (крайний справа), получивший замечание от губернатора за использование телефона

«Коллеги, еще раз: кого увижу с телефоном,— буду с совещания убирать моментально. Мы здесь собираемся обсуждать вопросы. Только что глава докладывал информацию — не только же мне. У меня есть возможность общаться с главами, в том числе напрямую. Многие вопросы знаю»,— сказал господин Первышов.

Поводом для такого заявления стал инцидент с региональным министром ТЭК и ЖКХ Константином Шульгиным, который отвлекся на телефон. Евгений Первышов поинтересовался у чиновника ситуацией в Уварово, и тот переспросил, о чем идет речь.

«В телефоне не надо сидеть, идет совещание,— ответил губернатор.— У тебя там что? Какая-то суперважная тема? Авария произошла или что?» Господин Шульгин пояснил, что следил за текущей информацией, и извинился.

В январе 2025 года губернатор Евгений Первышов назначил Константина Шульгина исполняющим обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона, а в октябре того же года чиновник был утвержден в должности.

Кабира Гасанова