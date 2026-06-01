Орловским бюджетникам дадут по 100 тысяч рублей за вступление в «БАРС»

Для сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Орла предусмотрена «дополнительная стимулирующая выплата» в размере 100 тыс. руб. при вступлении в мобилизационный резерв «БАРС». Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин.

Из информации, опубликованной господином Парахиным в его Telegram-канале, также следует, что подписать контракт на вступление в «БАРС-Орел» можно только на срок в три года или пять лет. Обязательно отсутствие судимостей. Кандидаты также не должны состоять на учете в нарко- или психдиспансере.

Выполнение задач подразделения «БАРС-Орел» предусмотрено исключительно на территории Орловской области.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что губернатор Орловской области Андрей Клычков «дал команду» членам правительства региона записываться в «БАРС». Аналогичные решения приняли в районных администрациях. Господин Клычков отметил, что в работу по формированию подразделения «включаются многие».

Также на прошлой неделе стало известно, что сотрудники администрации Воронежа вошли в ряды мобильных огневых групп и теперь защищают стратегические объекты от атак БПЛА. В мэрии не назвали «Ъ-Черноземье» точное количество сотрудников, вступивших в «БАРС», однако рассказали, что они представляют спортивное направление городской администрации и управы районов — «вплоть до заместителей глав управ».

Денис Данилов