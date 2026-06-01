Возможность продления воронежского метробуса до аэропорта рассмотрят в этом году

Власти Воронежа до конца года планируют рассмотреть возможность продления метробуса до аэропорта. Об этом на пресс-подходе после еженедельного совещания сообщил мэр Сергей Петрин.

«Мы проговорили, что идем до аэропорта. Но пока действуем поэтапно: передаем готовые схемы движения на торги, обследуем следующий участок, готовим документацию, также выставляем на торги. Работа не остановилась. Если финансовая ситуация позволит нам провести работы на участке до аэропорта — значит, объявим торги в этом году»,— заявил господин Петрин.

Первый участок протяженностью 5,5 км, торги на обустройство которого планируется опубликовать в ближайшее время, пройдет от ВГУ до памятника Славы. Всего он будет включать 12 остановок протяженностью 40 метров для удобства посадки пассажиров автобусами особо большого класса. Об этом во время планерки рассказала руководитель управления дорожного хозяйства Мария Фомина. До 1 сентября участок планируется оборудовать 5,7 тыс. резиновых трапецевидных делиниаторов, начальная максимальная стоимость контракта составит 37 млн руб.

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежские власти рассматривают вариант запуска метробуса по центральным полосам, однако впоследствии было решено модернизировать под метробус выделенную полосу с правой стороны проезжей части. В конце мая был объявлен конкурс на устройство обособленных выделенных полос на улице Плехановской и Московском проспекте.

Ульяна Ларионова