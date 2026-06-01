«Спасать урожай или сажать новый?»

Залповые ливни на Кубани и в Ставропольском крае, в несколько раз превысившие месячную норму осадков, поставили под угрозу сохранность будущего урожая. По словам аграриев, в настоящее время трактора не могут выйти в поля, вода вымывает питательные вещества из почвы и спасти посевы сможет только хорошая погода. По словам синоптиков, уже в ближайшее время на юге России будет сухо, тепло и солнечно.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с прошли в течение минувшей недели в Краснодарском крае. В горной части региона выпал снег. На реках произошел резкий подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В Краснодаре, в частности, за май выпало 330 мм осадков при норме 65 мм, что превысило месячную норму в пять раз, сообщил мэр города Евгений Наумов.

Власти Крымского района предупредили о продолжающемся повышении уровня воды в реке Кубань на фоне увеличенных сбросов из Краснодарского водохранилища и обильных осадков. Жители ряда территорий проинформированы о возможной эвакуации. Мэр Анапы Светлана Маслова перевела городские службы на усиленный режим работы. Специалисты проводят очистку пешеходных зон, выравнивание травяного покрова и приведение в порядок общественных пространств. Для оперативного распила и вывоза упавших из-за непогоды ветвей сформированы дополнительные аварийные бригады.

Член комитета думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Петр Коротченко говорит, что по зерновым культурам ситуация в Ставропольском и Краснодарском краях абсолютно непредсказуемая.

«Недели буквально две назад прогнозы были хорошие, сейчас мы не можем даже войти в поля, трактора тонут, а именно сейчас нужна фунгицидная обработка от грибковых заболеваний. И что произойдет через две недели, мы не представляем: в этом году в апреле было 10 рабочих дней из-за погоды, хотя обычно бывает 20, а в мае ситуация еще хуже. Непонятно, что делать — спасать урожай, который уже есть, или сажать новый»,— рассказал господин Коротченко.

Он добавил, что если погода в ближайшие дни наладится, то можно говорить о том, что урожай можно спасти, но это в большей степени зависит от того, насколько аграрии технологически подготовлены к непогоде.

Фермер из Мостовского района Кубани Андрей Филиппов говорит, что продолжительные осадки в Краснодарском крае создают угрозу для сельскохозяйственных культур, вымывая из почвы питательные вещества.

«Переувлажнение вызывает уплотнение грунта и нарушение его структуры. Наиболее сложная ситуация складывается в предгорных территориях, в частности в Мостовском. Под угрозой находятся не только зерновые культуры, но также кукуруза и овощи»,— отметил господин Филиппов.

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозирует, что уже в ближайшие сутки погода стабилизируется. «Все прогностические модели подтверждают стабилизацию атмосферных процессов в регионе. Дневная температура уже во вторник начнет расти от 20 до 25 градусов, а в степной зоне со среды до 25–30 градусов»,— сказал синоптик. Атмосферное давление, по его словам, будет плавно расти и превысит климатическую норму. Ветер останется слабым — около 3–5 метров в секунду.

Елена Турбина