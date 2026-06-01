Подземные воды понесут отходы

Суд отклонил иск прокуратуры Адыгеи об отзыве разрешения на строительство мусорного полигона в станице Кужорской. Истец утверждает, что подземные воды в районе будущей свалки понесут опасные стоки в питьевые колодцы жителей населенного пункта. Экологи также заявляют, что полигон собираются строить прямо на Майкопском месторождении подземных пресных вод. Суд внял доводам республиканских властей и санитарного ведомства, признавших строительство полигона ТКО в данном месте безопасным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Адыгея отказал республиканской прокуратуре в иске об отмене разрешения на строительство полигона ТКО в станице Кужорской. Ответчиками по делу выступили региональный комитет по архитектуре и градостроительству, Росприроднадзор и Главгосэкспертиза. Сведения об этом опубликованы в арбитражной картотеке.

Разрешение было выдано в 2022 году региональному оператору ООО «Экоцентр». По мнению надзорного ведомства, проектная документация содержала искаженные данные о гидрогеологии участка. Как говорится в материалах дела, разработчик инженерных изысканий (ООО «Группа инженерных исследований и проектирования») скрыл факт обводненности территории. По информации прокуратуры, в районе строительства с глубины 1,5 метра залегают водоносные слои, а подземные воды движутся в сторону станицы Кужорской, где жители используют более 60 колодцев и частных скважин для питьевого водоснабжения.

В доказательство прокурор представил паспорта скважин (в том числе глубиной до 360 метров), данные дистанционного зондирования Земли из космоса, письмо Кубанского госуниверситета и еще одной проектной организации о том, что отчеты изыскателей и составленная на основании них проектная документация могут не соответствовать действительности. Также суду было предъявлено письмо Федерального агентства по недропользованию, в котором говорится, что в границах территории будущего полигона залегает сарматский водоносный горизонт со статистическим уровнем подземных вод — 33,5–36 м. Помимо этого прокуратура указала на наличие расположенных на участке строительства близко к поверхности земли водопроводящих слоев гравийно-галечных отложений и запасов пресных подземных вод пищевого качества.

ООО «Экоцентр» является регоператором по обращению с ТКО на территории Адыгеи с 2018 года. Проект по строительству регионального экотехнопарка был одобрен республиканскими властями и признан «масштабным инвестиционным». Под его реализацию компании в сентябре 2018 года предоставлен участок в станице Кужорской Майкопского района площадью свыше 15 га. В 2019 году Росприроднадзор выдал положительное заключение экологической экспертизы. Проектная документация по строительству полигона ТКО подготовлена в 2020 году, тогда же Главгосэкспертиза выдала на нее положительное заключение. В апреле 2022 года республиканский комитет по архитектуре и градостроительству выдал регоператору разрешение на строительство мусорного полигона.

Арбитражный суд Адыгеи установил, что ключевые документы — положительное заключение Главгосэкспертизы и приказ Росприроднадзора об утверждении экологической экспертизы — уже ранее оспаривались прокуратурой в рамках другого дела, и 19 мая апелляционный суд подтвердил их законность Данное решение вступило в законную силу и приобрело преюдициальное значение — ставить под сомнение эти документы более неправильно.

В феврале этого года по заказу ООО «Экоцентр» Донской государственный технический университет непосредственно на месте строительства провел контрольные инженерно-геологические изыскания. Они полностью подтвердили достоверность отчетов изыскателей 2020 года: весь пройденный скважинами грунт до глубины 15–20 метров представлен набухающими глинами, а водоносные горизонты при бурении вскрыты не были.

Поскольку обстоятельства об отсутствии обводненности уже были установлены вступившим в силу судебным актом, суд признал их преюдициальными и не подлежащими повторному доказыванию. Отказав в иске, суд отменил обеспечительные меры, которые с января 2025 года приостанавливали действие разрешения на строительство.

Вместе с тем председатель Адыгейского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних рассказал «Ъ-Кубань», что в деле имеются три заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки разных лет. Документы изготовлены отделом геологии и лицензирования по Республике Адыгея Департамента по недропользованию по ЮФО. По утверждению эколога, в заключении 2018 года якобы говорится, что в границах застраиваемого участка водозаборные скважины отсутствуют.

«Во втором заключении, составленном месяцем позднее, отмечена водозаборная скважина №4515, расположенная в 80 м от участка, но сведений о ее охранных зонах обнаружено не было. В заключении 2020 года эта скважина якобы уже передвинулась в пределы участка предстоящей застройки, но теперь уже она оказалась затампонированной. Видимо, это связано с тем, что незатампонированную действующую скважину нельзя было в 2019 году (год проведения экологической экспертизы) показывать в границах участка, где планировалось строительство полигона ТКО»,— рассказывает господин Бриних.

«Ъ-Кубань» направил в прокуратуру Адыгеи запрос о том, планирует ли надзорный орган обжаловать эти решения. На момент публикации материала ответ надзорного ведомства в редакцию не поступил.

Михаил Волкодав