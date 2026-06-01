Боб Хартли останется в ярославском «Локомотиве» в качестве консультанта

Канадский специалист Боб Хартли станет консультантом ярославского ХК «Локомотив». Об этом сообщили в клубе.

Боб Хартли пришел в ярославский клуб в прошлое межсезонье после того, как команда впервые выиграла Кубок Гагарина. По результатам сезона 2025/26 «Локомотив» вновь стал обладателем главного трофея КХЛ. Клуб выразил благодарность канадцу.

«Несмотря на непростой ход сезона, коллектив под руководством нового тренерского штаба сделал еще один шаг вперед. Мы вновь стали обладателями Кубка Гагарина, а сам Боб Хартли своей высокопрофессиональной работой, огромной страстью к любимому делу, глубоким пониманием и проникновенностью к ценностям клуба не просто подтвердил статус тренера-чемпиона, но и в полной мере воздал дань памяти своему другу и коллеге Брэду МакКриммону (главный тренер погибшей команды — прим. "Ъ-Ярославль")»,— написал клуб.

Контракт ярославского клуба с Бобом Хартли закончился 31 мая. Ранее сам Хартли объявил о завершении тренерской карьеры. Но, как сообщили в клубе, сотрудничество со специалистом будет продолжено. «В следующем сезоне он станет консультантом ХК "Локомотив"»,— говорится в сообщении клуба.

Алла Чижова