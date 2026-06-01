Кубанские депутаты обсудили итоги отопительного сезона в регионе

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на еженедельной планерке подвели итоги отопительного сезона 2025–2026 годов и обсудили подготовку объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к следующему осенне-зимнему периоду. Совещание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В обсуждении приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко и министр ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

Открывая заседание, господин Бурлачко отметил, что минувшая зима, несмотря на снежную и холодную погоду, прошла без серьезных происшествий. Вместе с тем, по его словам, коммунальным службам и предприятиям ТЭК необходимо продолжать системную подготовку к новым сезонным нагрузкам.

Как сообщил министр ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов, отопительный сезон завершился во всех муниципалитетах края 8 мая. За период его прохождения было зафиксировано десять крупных нарушений в работе систем теплоснабжения, что втрое меньше показателя предыдущего сезона.

На подготовку жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду было направлено более 5,1 млрд руб. В результате выполнена замена 116 км тепловых сетей, еще около 120 км планируется обновить в текущем году.

По словам министра, в 2026 году предусмотрена модернизация пяти объектов теплоснабжения. Кроме того, продолжается работа по получению муниципалитетами паспортов готовности к отопительному сезону. Проверки проходят с 25 мая по 21 сентября.

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Тутушкин отметил, что в отличие от предыдущего года паспорта готовности получили все муниципальные образования края. Он также напомнил о проведенной совместно с прокуратурой, Контрольно-счетной палатой и антимонопольной службой работе с муниципалитетами, не выполнившими мероприятия государственной программы развития ТЭК.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко обратил внимание на сохраняющееся в регионе значительное число котельных, работающих на твердом и жидком топливе. Денис Сорокалетов сообщил, что около 90% котельных в крае уже переведены на газ. Остальные объекты расположены в населенных пунктах, где газификация пока не завершена.

Министр также оценил эффективность механизма концессионных соглашений в отрасли. По его данным, с 2016 года в регионе заключено 16 концессионных соглашений, из которых только одно реализовано не в полном объеме. Общий объем привлеченных инвестиций составил около 4,5 млрд руб. В рамках концессионных проектов в 2025 году модернизировано 25 объектов теплоснабжения.

Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко отметил положительную динамику в подготовке и прохождении отопительных сезонов на Кубани. По его словам, ключевой задачей остается привлечение частных инвестиций в модернизацию объектов ТЭК и ЖКХ, а также сохранение текущих темпов развития отрасли, от которых зависит надежность работы социальной инфраструктуры, предприятий и качество жизни населения.

По итогам заседания депутаты приняли резолюцию с рекомендациями по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков