На Кубани средний чек на покупку электроники и бытовой техники снизился на 9%

В первом квартале этого года в Краснодарском крае средний чек покупки электроники и бытовой техники составил 7649 руб., что на 9% ниже показателя прошлого года. Количество покупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 16%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В Республике Адыгея в первом квартале 2026 года средний чек на бытовую технику и электронику достиг 8177 руб. — на 7% выше прошлогоднего уровня. При этом число покупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 20%.

«В первом квартале наблюдалось заметное снижение объема трат по категории БТИЭ по всей России, в том числе это отразилось в южных регионах. Покупатель сейчас откладывает значимые покупки и реже обновляет технику, в том числе из-за достаточности текущей функциональности девайсов», — отмечают эксперты «Чек Индекса».

Специалисты объясняют снижение среднего чека в Краснодарском крае увеличением покупок через маркетплейсы и выбором более бюджетных моделей устройств. В Адыгее, напротив, рост среднего чека при еще большем сокращении продаж свидетельствует о том, что покупатели делали более дорогие и осознанные покупки, но массовый спрос сократился сильнее.

