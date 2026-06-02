В центре Ярославля могут появиться памятники Мельгунову и Вахромееву

В Ярославле на площади у часовни Александра Невского планируют установить скульптурные композиции, посвященные генерал-губернатору Алексею Мельгунову и городскому голове Ивану Вахромееву. Соответствующая информация отражена в проекте обеспечения сохранности объектов культурного наследия (ОКН) при благоустройстве.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В центре города ведутся работы по созданию пешеходного пространства. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что улицы будут тематическими. В частности, улицу Андропова благоустроят в купеческом стиле. На этой улице до революции находились торговые ряды и Мытный рынок.

Проект обеспечения сохранности ОКН разработан для этой улицы, а также для площади у часовни Александра Невского, которая входит в пешеходное пространство. Согласно представленной в материалах информации, помимо скульптур Мельгунова и Вахромеева, также на площади появятся арт-объекты «Глобус» и «Кошелек». Там же расположатся качели и павильоны. На улице Андропова тоже будут арт-объекты: девять штук под названием «Люди». Там планируют также установить два вендинговых аппарата с сувенирной продукцией (шарманки).

Территория за зданием правительства области будет вымощена гранитной тротуарной плиткой и брусчаткой. Освещение будут обеспечивать свыше 70 фонарей, в том числе кованых, а также инсталляция «Световые шары» и подсветка деревьев. Для комфорта жителей и гостей предусмотрены скамейки.

Подготовило проект ГБУ ЯО «Проектный институт». Специалисты проверили документацию и посчитали, что соблюдение предложенных проектом мероприятий обеспечит сохранность исторических зданий при проведении работ по благоустройству. Акт государственной историко-культурной экспертизы выставлен на общественные обсуждения.

Иван Вахромеев (1843-1908) — ярославский общественный деятель и предприниматель. Господин Вахромеев, будучи ярославским городским головой, значительно благоустроил Ярославль: при нем был сооружен водопровод, появился трамвай, устроено электроосвещение, вымощены улицы. Иван Вахромеев известен своей благотворительностью. В частности, на его средства была отреставрирована церковь Ильи Пророка.

Алексей Мельгунов (1722 – 1788) — общественный и культурный деятель, генерал-губернатор Ярославского наместничества (1777 – 1788). Господин Мельгунов организовал административный аппарат наместничества, боролся со злоупотреблениями в госучреждениях, заботился о совершенствовании судебной системы. Под его руководством проходила перепланировка центра Ярославля в духе классицизма. Трудами генерал-губернатора был обеспечен культурный расцвет в крае: он пытался перенести в Ярославль все формы столичной культурной жизни. В частности, создал домашний театр.

Ранее члены градостроительного совета, обсуждая установку памятника императрице Екатерине II на улице Революционной, предлагали установить рядом памятник Алексею Мельгунову.

Алла Чижова

