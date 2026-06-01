Где можно купаться в Анапе в 2026 году: карта открытых пляжей
В Анапе с 1 июня официально стартовал купальный сезон. Для отдыхающих открыты все пляжи, выведенные из опасной зоны после ликвидации последствий загрязнения побережья нефтепродуктами, сообщила накануне глава курорта Светлана Маслова.
Фото: «Ъ-Кубань»
Для купания доступны около 4,5 км песчаных пляжей, включая участок протяженностью 1 км в Витязево и 3,5 км береговой линии от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Кроме того, для отдыхающих открыты все галечные пляжи курорта. Открытые для купания пляжи отмечены на карте, подготовленной «Ъ-Кубань».
Власти Анапы сообщили, что остальные песчаные пляжи будут открываться поэтапно по мере завершения работ по отсыпке чистым песком и получения необходимых заключений об их безопасности.
Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе инспекции пляжных территорий заявил, что основные работы по восстановлению побережья завершены. По его словам, значительная часть пляжей уже получила либо находится в процессе получения положительных заключений Роспотребнадзора. В администрации Краснодарского края также отмечали отсутствие новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района. Общая протяженность восстановленных участков пляжей составляет около 8 км.
Вместе с тем синоптики предупреждают, что погодные условия могут повлиять на активность отдыхающих. По оценкам специалистов, из-за вероятного поступления арктических воздушных масс в начале июня вода на черноморском побережье может прогреваться медленнее обычного. По прогнозам, комфортная температура моря для продолжительного купания в ряде районов может установиться лишь к середине или концу июня.