Где можно купаться в Анапе в 2026 году: карта открытых пляжей

В Анапе с 1 июня официально стартовал купальный сезон. Для отдыхающих открыты все пляжи, выведенные из опасной зоны после ликвидации последствий загрязнения побережья нефтепродуктами, сообщила накануне глава курорта Светлана Маслова.

Для купания доступны около 4,5 км песчаных пляжей, включая участок протяженностью 1 км в Витязево и 3,5 км береговой линии от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Кроме того, для отдыхающих открыты все галечные пляжи курорта. Открытые для купания пляжи отмечены на карте, подготовленной «Ъ-Кубань».

Власти Анапы сообщили, что остальные песчаные пляжи будут открываться поэтапно по мере завершения работ по отсыпке чистым песком и получения необходимых заключений об их безопасности.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе инспекции пляжных территорий заявил, что основные работы по восстановлению побережья завершены. По его словам, значительная часть пляжей уже получила либо находится в процессе получения положительных заключений Роспотребнадзора. В администрации Краснодарского края также отмечали отсутствие новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района. Общая протяженность восстановленных участков пляжей составляет около 8 км.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что погодные условия могут повлиять на активность отдыхающих. По оценкам специалистов, из-за вероятного поступления арктических воздушных масс в начале июня вода на черноморском побережье может прогреваться медленнее обычного. По прогнозам, комфортная температура моря для продолжительного купания в ряде районов может установиться лишь к середине или концу июня.

Вячеслав Рыжков