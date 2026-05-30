Ученые «Сириуса» создали наноплатформы для доставки лекарств к опухоли

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» разработали новый тип наноплатформ для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В ходе двухлетнего проекта исследователи создали систему адресной доставки лекарств к опухолевым клеткам, сообщает пресс-служба университета.

Проект реализовали при поддержке государственной программы научно-технологического развития федеральной территории «Сириус» и регионального конкурса Российского научного фонда. Ученые работали с платформами на основе альбуминового носителя, загруженного полупроводниковыми квантовыми точками AgInS. Эти частицы размером 24 нанометра обладают яркой флуоресценцией в инфракрасном диапазоне, что позволяет использовать их для подсветки опухолевых клеток при диагностике.

Ученые предполагали, что квантовые точки будут убивать раковые клетки с помощью окислительного стресса. Однако этот механизм оказался неэффективен против опухоли. Зато наночастицы неожиданно показали сильное антибактериальное действие, что открывает перспективы их применения против инфекций.

Параллельно исследователи разработали протокол выделения белков из клеток рака молочной железы. Полученная оболочка помогает наноплатформам избегать иммунной атаки и точно доставлять лекарство в опухоль, а также увеличивает скорость проникновения в клетки.

При помещении препарата «Фотосенс» в альбуминовые частицы механизм гибели клеток изменился. Вместо апоптоза запускается некроз, который может активировать иммунный ответ. Это шаг к превращению фотодинамической терапии из локального метода в системный. Команда выиграла новый грант, чтобы проверить, запускает ли такой подход иммунитет против болезни во всем организме.

Руководитель проекта Екатерина Колесова пояснила, что макрофаги в микроокружении опухоли традиционно поляризуются в проопухолевый фенотип, подавляя иммунитет. Ученые успешно загрузили сенсибилизатор «Фотосенс» в макрофаги и оценили их переключение в антиопухолевый фенотип. Это может открыть путь к эффективной иммунотерапии.

Результаты работы легли в основу новой заявки в Российский научный фонд, которая получила поддержку. Новый проект посвящен изучению иммунологических аспектов фотодинамической терапии. Благодаря выигранному гранту команда сможет перейти к доклиническим исследованиям на мышиных моделях.

Мария Удовик