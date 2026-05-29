Главные новости за 29 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Левобережный райсуд Воронежа назначил оператору Алексеевского рынка на улице Дубровина — местному ООО «Алефъ» — административное наказание за невыполнение обязанности по демонтажу капитальных строений. Речь идет о приостановке деятельности компании на 30 суток. Отмечается, что неоднократно устанавливались новые сроки для исполнения требований, но компания их не соблюдала.

Удовлетворены требования истцов, оспаривавших у мэрии города строительство жилого комплекса бизнес-класса «Эклипс» на набережной Массалитинова в Воронеже. Суд признал незаконными как выданное мэрией разрешение на строительство, так и положительное заключение негосударственной экспертизы. «Ъ-Черноземье» в «Развитии» сообщили, что собираются обжаловать решение.

Бизнес экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича — ПАО «Группа "Русагро"» — перешел в управление структуры Россельхозбанка (ООО «РСХБ — Финанс»). В начале мая Хамовнический суд Москвы практически полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства 65% обыкновенных акций холдинга.

Подведены итоги шести аукционов на 419,7 млн руб. по содержанию дорог в Белгородской области. Два контракта на общую сумму 172,6 млн руб. забрало ООО «Белзнак», остальные четыре на 247,1 млн руб. поделили между собой АО «Дорожно-строительное управление №6», ООО «Белстройплюс», ООО «Белдорстрой» и ООО «Белмаг». Все компании — местные.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на последнем заседании рекомендовала назначить зампреда Арбитражного суда города Севастополя Александра Костерина на пост председателя Арбитражного суда Курской области. Господин Костерин работает в Севастополе с 2014 года, до этого он служил в вологодском арбитраже.

Также ВККС удовлетворила заявление председателя Липецкого областного суда Александра Карташова об отставке. Он будет лишен судейских полномочий 13 июля. Тем же решением ВККС рекомендовала на пост зампредседателя Липецкого облсуда Анну Ганьшину, которая работает в нем судьей с 2012 года.

В Орловской области изменится порядок формирования органов местного самоуправления. Главы районов, муниципальных и городских округов (включая мэра Орла) будут избираться депутатами из числа кандидатов, представленных губернатором. Соответствующий законопроект поддержан в облсовете.

В Тамбовской области прекращена отставка экс-судьи Елены Дробышевой. Основанием стал вступивший в силу обвинительный приговор, что по закону «О статусе судей» влечет утрату неприкосновенности, а также материальных и социальных гарантий. Судью ранее оштрафовали за вынесение десяти заведомо неправосудных решений из санатория в Сочи.

Денис Данилов