Зампреда севастопольского суда рекомендовали на пост главы курского арбитража
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на последнем заседании рекомендовала назначить зампреда Арбитражного суда города Севастополя Александра Костерина на пост председателя Арбитражного суда Курской области. Это следует из пресс-релиза ВККС.
Александр Костерин работает в Арбитражном суде города Севастополя с 2014 года. До этого он служил в вологодском арбитраже.
Пост председателя Арбитражного суда Курской области вакантен с конца 2021 года, когда скончался его председатель Андрей Левашов. С сентября 2022 года судом в качестве и. о. руководит Александр Шумаков. В 2025 году рекомендацию на пост председателя суда получил судья 19-го арбитражного апелляционного суда Максим Воскобойников. После этого о назначении не сообщалось.
На том же заседании ВККС рекомендовала продлить полномочия Михаила Ермакова на посту зампреда Курского областного суда, который он занимает с 2020 года. Кроме того, была одобрена отставка главы Липецкого областного суда Александра Карташова.