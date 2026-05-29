Холдинг «Русагро» экс-сенатора от Белгородской области перешел в управление РСХБ
Бизнес экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича — ПАО «Группа "Русагро"» — перешел в управление структуры Россельхозбанка (ООО «РСХБ — Финанс»). Это следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующая запись внесена в реестр 28 мая. Об этом сообщает «Ъ».
В начале мая Хамовнический суд Москвы практически полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства 65% обыкновенных акций холдинга. Общее количество таких бумаг в уставном капитале превышает 958 млн.
В иске надзорное ведомство настаивало, что бизнес, оцениваемый более чем в 550 млрд руб., развивался благодаря политическим связям господина Мошковича.
