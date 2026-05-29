Контракты на содержание белгородских дорог за 420 млн поделили местные компании

«Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» подвело итоги шести аукционов на 419,7 млн руб. по содержанию дорог в регионе. Два контракта на общую сумму 172,6 млн руб. забрало ООО «Белзнак», остальные четыре на 247,1 млн руб. поделили между собой АО «Дорожно-строительное управление №6», ООО «Белстройплюс», ООО «Белдорстрой» и ООО «Белмаг». Все компании местные. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В частности:

«Белзнак» Дмитрия Кабалина получил подряды на 77,8 млн и 94,7 млн руб.;

«ДСУ №6» (учредители скрыты) — на 31,2 млн руб.;

«Белстройплюс» Дмитрия Баранова и Панаха Ахундова — на 49,1 млн руб.;

«Белдорстрой» Николая Степашова и Владимира (Николаевича) Степашова — на 79,4 млн руб.;

«Белмаг» Олега Соловьева и Сергея Путивского — на 87,5 млн руб.

На каждые из торгов заявился только один участник. Ценовые предложения компаний равнялись начальным ценам контрактов.

Согласно документации, подрядчики должны содержать 123 дороги в Белгородском, Ивнянском, Красненском, Грайворонском и Краснояружском округах. Их общая протяженность — 865,7 км. В перечень работ входят устранение повреждений покрытия, заливка трещин, ликвидация колей, ремонт искусственных сооружений, обслуживание и замена знаков, ограждений, светофоров и линий электроосвещения, нанесение разметки, уборка остановок и павильонов, а также озеленение территории. Завершить работы по контрактам необходимо до 30 июня 2027 года. Гарантийный срок составляет от трех месяцев до десяти лет.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что на содержание дороги М-2 «Крым» в Белгородской области выделяют 225,3 млн руб. По данным портала госзакупок, срок подачи заявок увеличили до 2 июня, итоги подведут 5-го.

Кабира Гасанова