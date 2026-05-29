Орловский губернатор будет сам определять кандидатов в главы районов и городов

В Орловской области изменится порядок формирования органов местного самоуправления. Главы районов, муниципальных и городских округов (включая мэра Орла) будут избираться депутатами из числа кандидатов, представленных губернатором. Соответствующий законопроект поддержан в облсовете, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 мая.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Орловской области Андрей Клычков

«Реализация такого способа избрания глав муниципальных образований Орловской области позволит широкому кругу лиц, не имеющих ограничений пассивного избирательного права, участвовать в процедуре избрания глав муниципальных образований»,— заявили в облправительстве.

Уточняется, что губернатор будет проводить предварительное рассмотрение кандидатов на основании решения комиссии по их отбору.

О внесении законопроекта, устанавливающего новый порядок отбора и избрания глав муниципалитетов Орловской области, «Ъ-Черноземье» сообщил 14 мая. По словам сенатора от Орловской области в Совете Федерации Василия Иконникова, так «устанавливается барьер приходу во власть случайных и непрофессиональных людей».

Закон усиливает вертикаль исполнительной власти в Орловской области. Однако решение по избранию главы муниципалитета по-прежнему будут принимать депутаты, избранные прямым голосованием, которые вправе не поддержать предложенную губернатором кандидатуру.

Денис Данилов