Деятельность оператора Алексеевского рынка в Воронеже приостановили на 30 суток

Левобережный райсуд Воронежа назначил оператору Алексеевского рынка на улице Дубровина — местному ООО «Алефъ» — административное наказание за невыполнение обязанности по демонтажу капитальных строений. Речь идет о приостановке деятельности компании на 30 суток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Административное наказание вынесено по статье о неисполнении требований исполнительного документа (ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ, для юрлиц — приостановка деятельности на срок до 90 суток). Как установил суд, ООО «Алефъ» не устранило препятствия в распоряжении региональным министерством имущественных и земельных отношений земельными участками. Неоднократно устанавливались новые сроки для исполнения требований, но компания их не соблюдала. Фирма ранее привлекалась к административной ответственности 16 раз, ее директор — четыре раза.

По данным Rusprofile, ООО «Алефъ» было зарегистрировано в Воронеже в апреле 2008 года. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором с 26 мая является Ровшан Гусейнов, с марта 2025-го пост занимал Вусал Мамедов. Контролирует компанию Фазамир Рустамов, которому принадлежат 65% долей, еще 20% владеет Иван Чеботарев, а оставшимися 15% — Магаммед Алыев. В 2025 году выручка общества составила 75 млн руб., чистая прибыль — 90 млн руб. Годом ранее оно получило 64 млн руб. выручки и убыток на 36 млн руб. В отношении фирмы было возбуждено 51 исполнительное производство на общую сумму 106 млн руб., открыты два из них на 394 тыс. руб. в сумме.

В конце марта стало известно, что судебные приставы на основании материалов прокурорской проверки возбудили в отношении директора «Алефъ» дело о злостном неисполнении решения суда, предписывающего снос незаконных построек (ч. 2 ст. 315 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Проверка показала, что руководство компании не исполняет вступившее в законную силу решение суда, которое обязывает ее снести самовольные постройки площадью 3 тыс. кв. м на улице Дубровина в облцентре. Участок находится в распоряжении министерства имущественных и земельных отношений региона.

В июле 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску управления имущественных и земельных отношений мэрии облцентра о взыскании 442,6 тыс. руб. с ООО «Алефъ». Суть требований состояла во взыскании «неосновательного обогащения и процентов за пользование земельными участками» на территории рынка. Власти отказались от иска, так как компания погасила долг по аренде.

