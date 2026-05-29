Туризм в тревоге

За первые четыре с половиной месяца 2026 года турпоток в Новороссийск вырос год к году на 5,3%. Несмотря на регулярные атаки украинских беспилотников и БЭКов, популярность города среди отдыхающих не снижается. В Новороссийске строят новые гостиничные комплексы, разрабатывают туристические маршруты, запускают эногастрономические проекты. Эксперты считают, что люди адаптировались к новой реальности, а власти справляются с обеспечением безопасность жителей и гостей города.

С начала года до середины мая 2026 года Новороссийск посетили 316 тыс. туристов. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Review.Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города.

В 2025 году город-герой принял 1,6 млн гостей. В этом году власти рассчитывают сохранить уровень показателя и по возможности повысить его. «В городе разработано 835 км разнообразных туристических маршрутов, в том числе 413 км патриотических. По этому показателю Новороссийск занимает первое место в Краснодарском крае»,— рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

Отдохнуть недорого

В пресс-службе национального туроператора «Алеан» отмечают, что Новороссийск привлекает туристов транспортной доступностью. «В условиях частых корректировок в работе южных аэропортов, отмен и переносов рейсов, люди все чаще предпочитают наземный транспорт, выбирая личные автомобили и поезда. Удобная логистика для автотуристов и тех, кто путешествует на поезде, становится важным фактором для увеличения турпотока»,— констатируют в «Алеане».

Пока объем бронирования средств размещения Новороссийска, по данным туроператора, остается на уровне прошлого года, но в высокий сезон участники рынка рассчитывают на рост в пределах 10% относительно аналогичного периода прошлого года.

Спрос на автопрокат в Новороссийске растет год от года на 6-9%, говорит генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. Из-за ограничений в авиасообщении в высокий сезон ежегодно пускают дополнительные поезда. Эксперт ожидает, что в этом году тенденция роста сохранится.

Преимуществом Новороссийска участники рынка туруслуг называют демократичные цены, например, в сравнении с соседним Геленджиком. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», ночь в отеле города в среднем стоит 4,3 тыс. руб. Это на 4% дешевле, чем годом ранее.

В «Алеане», напротив, говорят, что отдых в Новороссийске за год подорожал в среднем на 10%. Размещение в базах отдыха, гостевых домах на побережье обойдется от 26,5 тыс. руб. на двоих на семь ночей в июле без питания.

В агротуристическом комплексе «Винотеррия» стоимость услуг за год выросла в среднем на 15–20%. Основная причина, как объяснили в компании, — существенный рост себестоимости практически по всем направлениям: продукты, логистика, коммунальные расходы, оборудование, обслуживание и фонд оплаты труда.

«Особенно чувствителен рост цен в ресторанной сфере, поскольку качественный гастрономический продукт сегодня требует стабильного уровня ингредиентов и команды. При этом рынок остается конкурентным, поэтому бизнес вынужден искать баланс между качеством и доступной ценой для гостя»,— поясняет генеральный директор ООО «Авиатор» Инна Нестерова.

Город предлагает комфортный отдых, благоустроенные пляжи, развитую инфраструктуру, обилие экскурсионных программ. «Для пляжного отдыха наиболее популярны районы Мысхако, Широкая Балка, Абрау-Дюрсо. Дополнительным магнитом для туристов становятся местные винодельни: интерес к энотуризму растет, а Новороссийск — одна из главных точек на карте винных маршрутов Юга»,— говорят в пресс-службе «Алеана».

Эксперты тутроператора уточняют, что в 2026 году объем бронирования средств размещения в Новороссийске сохраняется на уровне прошлого года. В городе много бизнес-туристов, которые останавливаются в центре на 1-2 дня. Пляжные отели бронируют на 5 суток и больше.

Номера на вырост

В Новороссийске гостей принимают порядка 200 средств размещения всех категорий звездности с общим номерным фондом 5 тыс. единиц. «Ведем строительство трех новых гостиничных комплексов в селах Широкая Балка и Мысхако. Это позволит увеличить номерной фонд более, чем на 4 тыс. номеров, то есть практически в два раза»,- рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

В мэрии добавили, что за последние два года на развитие туристской инфраструктуры направили 119 млн руб. Стоимость инвестпроектов, реализуемых в индустрии гостеприимства города, в администрации оценивают в почти 34,8 млрд руб.

В «Алеане» констатируют, что в 2025 году наблюдался значительный рост бронирований относительно 2024 года, связанный с расширением отельной базы. Так, летом 2025 года, по данным туроператора, число бронирований отелей выросло на 40% к лету 2024 года.

«В последние годы в Новороссийске открываются глэмпинги и отели уровня “четыре-пять звезд”. Раньше город воспринимали как «стоповер», место для короткой остановки по дороге к главным черноморским курортам, сейчас посещение Новороссийска становится самостоятельной целью поездки»,— рассказывают в «Алеане».

Новороссийск находится на восьмом месте по популярности у российских туристов среди всех направлений Краснодарского края, включая горнолыжный кластер, и на пятом — среди пляжных территорий, сообщили «Review. Юг России» аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На город-герой приходится 2% от общего количества бронирований в регионе.

По данным «Островка», для отдыха в Новороссийске туристы преимущественно выбирают апартаменты — 40% от всех бронирований в городе, а также отели категорий «четыре звезды» (17%), «три звезды» (13%) и без звезд (13%). На гостевые дома приходится 10% резервирований, на двухзвездочные отели — 6%, хостелы — 6%.

«Конкуренция в Новороссийске постепенно становится более качественной и профессиональной. За последние годы появилось больше интересных гастрономических проектов, винных пространств и небольших отелей с концепцией. Это положительно влияет на весь рынок, потому что формирует у гостей более высокие ожидания и повышает общий уровень сервиса»,— комментирует Инна Нестерова.

В агротуристическом комплексе «Винотеррия» в 2026 году отмечают рост интереса как к ресторану, так и к размещению в бутик-отеле. «Несмотря на общую осторожность туристов, спрос на камерный, качественный и эмоциональный формат отдыха продолжает расти. Гости все чаще выбирают не массовый туризм, а места с атмосферой, локальной кухней, винной культурой и персональным сервисом. Люди стали бронировать ближе к дате поездки, но при этом средняя глубина впечатления выросла: гости хотят не просто переночевать, а получить полноценный гастрономический и винный опыт»,— отмечает госпожа Нестерова.

Среди ключевых трендов она назвала рост интереса к локальным продуктам, авторской кухне, винным маршрутам. По наблюдениям эксперта, люди устали от стандартного отдыха и ищут уникальный опыт — особенно это заметно среди аудитории 30–45 лет.

«Основной поток гостей — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, а также гости из соседних регионов, которые приезжают на автомобиле. Многие совмещают отдых в Абрау-Дюрсо, Анапе или Геленджике с посещением Новороссийска и гастрономических проектов региона»,— добавляет Инна Нестерова.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, член Русского географического общества Дмитрий Морковкин отмечает рост интереса к тематическим видам туризма в Новороссийске. По словам эксперта, около 30 % турпотока приходится на посещение виноделен. «Только в начале своего пути, но обладает большим потенциалом развития промышленный туризм — в городе сотни промпредприятий. Так, в 2026 году разработан новый маршрут “История электротранспорта Новороссийска”»,— комментирует господин Морковкин.

Отдых под напряжением

Главным сдерживающим развитие туризма в Новороссийске фактором эксперты называют напряженный новостной фон, связанный с регулярными атаками на город БПЛА и БЭКов.

«Часть туристов может выбрать альтернативные направления из-за опасений, связанных с экологической ситуацией в соседних муниципальных образованиях Туапсе, Анапа и атак БПЛА. Но на территории Новороссийска приняты необходимые меры, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и безопасно»,— уверяют в пресс-службе администрации города-героя.

По данным мэрии, все пляжные территории и зоны рекреации на территории города оснащены системами оповещения, наружным освещением и видеонаблюдением, входные группы оборудованы схемами эвакуации. При подготовке к курортному сезону проведены дополнительные практические тренировки по оповещению и эвакуации отдыхающих.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации для информирования отдыхающих будут использоваться автоматизированная система централизованного оповещения, цифровая платформа “Мой-Новороссийск.рф” (раздел “Городские оповещения”) и push-уведомления в мобильном приложении МЧС России. Разработан порядок эвакуации с пляжей при атаках БПЛА, безэкипажных катеров (БЭКов) и выходе смерчей на сушу. Адреса укрытий опубликованы на официальном сайте администрации и в приложении “Безопасный Новороссийск”. За обстановкой на побережье следит система “Безопасный город”. Проведены практические тренировки по эвакуации отдыхающих на всех пляжах Новороссийска. На протяжении всего сезона будет осуществляться контроль за спасателями и санитарным состоянием пляжей»,— сообщили в мэрии Новороссийска.

По наблюдениям Инны Нестеровой, из-за негативного информационного фона в отдельные периоды люди занимают выжидательную позицию или переносят поездки. «Однако мы видим, что при стабильной ситуации спрос достаточно быстро восстанавливается. С точки зрения реального пребывания гостей, большинство оценивает обстановку спокойно. Туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, рестораны и отели принимают гостей, а безопасность находится под контролем соответствующих служб»,— рассказывает эксперт.

Дмитрий Матвеев отмечает, что жизнь после начала СВО не стала безопаснее, но и не остановилась, она продолжается. «Риски проведения отпуска на юге нашей страны нужно оценивать трезво, но цифры говорят о том, что вероятность стать жертвой ДТП гораздо выше, чем пострадать в результате военных действий. Гражданское население уже привыкло к текущей обстановке — привычный образ жизни мало изменился. Люди работают, дети ходят в школы и детские сады, магазины открыты. Да, периодически происходят атаки на военные объекты региона, но что касается военных, то они дистанцированы от курортных зон и городских агломераций»,— говорит гендиректор компании «Мой Автопрокат».

По его словам, учитывая ситуацию, нахождение на многочисленных курортах, разбросанных вдоль всего побережья, и при этом удаленных от объектов военной инфраструктуры, вполне безопасно.

«Есть куда расти»

Среди других проблем туристической индустрии в Новороссийске доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко назвал отсутствие достаточной отельной инфраструктуры, включая современные места размещения, проблемы с автомобильными пробками, особенно в высокий сезон, регулярные перебои с водоснабжением. «Отчасти рост интереса туристов сдерживает промышленный статус города»,— добавляет эксперт.

Новороссийску еще есть куда расти как туристическому направлению, говорит Инна Нестерова. «Пока город во многом воспринимается как промышленный и портовый, хотя потенциал гастрономического и винного туризма здесь очень высокий. Особенно востребованы проекты с сильной концепцией, локальной идентичностью и качественным сервисов»,— отмечает эксперт.

По ее словам, основные ограничения для развития индустрии гостеприимства — это сезонность, нехватка кадров, инфраструктурные вопросы и недостаточное продвижение Новороссийска как туристического бренда. Региону необходимо системное развитие туристической среды: благоустройство, навигация, событийная программа, поддержка локальных проектов и продвижение гастрономического направления.

«Перспективы индустрии гостеприимства в Новороссийске я оцениваю позитивно, особенно в сегменте гастрономического и винного туризма. Сегодня у людей растет запрос на локальный опыт, качественную кухню, винную культуру и небольшие атмосферные проекты — а именно это Юг России может предложить очень органично»,— уверена госпожа Нестерова.

Маргарита Синкевич