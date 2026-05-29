Объем экспорта продукции АПК Ставрополья достиг $175 млн

В январе-мае 2026 года объем экспорта продукции АПК Ставропольского края достиг более $175 млн. За два последних месяца показатель вырос вдвое. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Так, экспорт напитков достиг $8,3 млн (темп роста 155,4%), побочной продукции из семян составил $3,6 млн (+135%), продуктов переработки фруктов, овощей и орехов — $2,3 млн.

Основными экспортерами товаров стали Азербайджан, Казахстан, Саудовская Аравия, Китай и Грузия. В них отправлено продукции на $122 млн.

Господин Доронин добавил, что регион планирует повысить объем экспорта на 8%.

