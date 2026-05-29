Главные новости к утру 29 мая
Беспилотник врезался в жилой дом в Румынии. В здании произошел пожар, пострадали двое человек.
В Волгограде многоквартирный дом попал под удар БПЛА. Местные жители не пострадали, заявил губернатор области.
Агрохолдинг «Русагро» перешел в управление к структуре Россельхозбанка.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил генеральному секретарю НАТО, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине.
США продлили срок продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа до июня.
Вашингтон и Тегеран еще не достигли итогового соглашения, но близки к этому, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
США ввели новые санкции против Ирана.
Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче.