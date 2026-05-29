Агрохолдинг «Русагро» перешел в управление к Россельхозбанку

ПАО «Группа "Русагро"» перешло в управление к структуре Россельхозбанка — ООО «РСХБ — Финанс», указано в данных ЕГРЮЛ. Изменение в реестр внесли 28 мая. Согласно записи в реестре, структура получила статус управляющей организации холдинга.

5 мая Хамовнический суд Москвы обратил агрохолдинг в доход государства по иску Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, бизнес, стоимость которого оценивается более чем в 550 млрд руб., развивался благодаря политическим связям его основателя Вадима Мошковича, который в тот период был сенатором от Белгородской области.

Иск был рассмотрен в рекордно короткие сроки. Из более чем 958 млн обыкновенных акций, составляющих уставный капитал агрохолдинга, суд постановил передать в собственность Российской Федерации пакет размером более 65%.

