В Волгограде беспилотник влетел в жилой дом

В Краснооктябрьском районе Волгограда беспилотником был атакован жилой многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Пятиэтажное здание находится на улице Вершинина, 32. Местные жители не пострадали, заявил руководитель области.

Пожара не произошло. Были повреждены балконы, приводит слова губернатора пресс-служба администрации.

Господин Бочаров заявил, что силы ПВО отражают массированную атаку на регион. Целью налета стала гражданская и энергетическая инфраструктура области, сообщил губернатор. С 10 вечера в регионе действует режим беспилотной опасности, около 23:00 мск объявлен режим ракетной опасности.