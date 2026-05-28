США продлили срок продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа до июня

Минфин США до 27 июня продлил срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH). Это следует из документа Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

Лицензию выдали в октябре 2025 года, ее продлевали несколько раз, последний — в конце апреля 2026 года. Документ позволяет вести переговоры о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH.

В январе 2026 года ЛУКОЙЛ достиг предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. Российская сторона объявила о продолжении переговоров с другими потенциальными покупателями. Сделку должен одобрить американский Минфин.