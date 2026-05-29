Вэнс: США близки к соглашению с Ираном

Вашингтон и Тегеран еще не достигли итогового соглашения, но стороны близки к этому, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Соединенные Штаты сейчас находятся в положении, позволяющем существенно приостановить ядерную программу Ирана. Он выразил удовлетворение ходом дипломатического процесса.

«Трудно сказать точно, когда президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли вообще. Мы обсуждаем несколько формулировок»,— сказал вице-президент США (цитата по Reuters).

Накануне Axios сообщил о согласовании переговорными группами Ирана и США проекта 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Согласно ему, Иран обязуется за 30 дней разминировать Ормузский пролив, а США обязуются поэтапно снять морскую блокаду Ирана. По информации портала, проект еще не одобрил ни президент США Дональд Трамп, ни руководство Ирана.