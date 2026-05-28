Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче со счетом 0:1. Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф

Матч прошел без участия вратаря Матвея Сафонова, которого не вызвали из-за участия ПСЖ в финале Лиги чемпионов, и полузащитника Александра Головина, который недавно получил перелом пальца. У египтян не играл нападающий Мохамед Салах.

Игра проходила в Каире. Матч посетили более 2 тысяч российских болельщиков. В Telegram-канале сборной назвали этот выезд самым массовым для болельщиков в текущем десятилетии.

Следующий матч российской сборной пройдет 5 июня. Россия примет в Волгограде национальную команду Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде встретится с Тринидадом и Тобаго.

