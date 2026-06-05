Отрасль показывает выдержку

Краснодарский край, занимающий 42% российского рынка виноградных вин, по итогам 2025 года нарастил производство на 7,6% — до 25,2 млн дал. Однако, по данным Росалкогольтабакконтроля, в первом квартале 2026 года сформировалась тревожная тенденция: производство российского вина сократилось на 12%. Падают и продажи. Снижение спроса отмечают опрошенные Guide виноделы. Некоторые из них признаются: в отрасли назрел кризис, справиться с которым можно только совместными усилиями государства и бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля Краснодарского края в общероссийском производстве вина составляет 42%, шампанского — 50%

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Доля Краснодарского края в общероссийском производстве вина составляет 42%, шампанского — 50%

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Краснодарский край остается главным винодельческим регионом России. По данным кубанского минсельхоза, на 1 января 2026 года площадь виноградников в регионе достигла 34,2 тыс. га, а по итогам 2025 года валовой сбор превысил 309 тыс. т. Для сравнения: еще в 2020-м собирали 198 тыс. т — рост почти на 56% за пять лет. Доля края в общероссийском производстве вина составляет 42%, шампанского — 50%.

Производство винодельческой продукции, по данным ведомства, в 2025 году составило 25,19 млн дал — 107,6% к 2024-му. Тихого виноградного вина выпущено 15,49 млн дал (+9,1%), игристого — 9,46 млн дал (+6,5%). В планах на 2026 год: закладка еще 1,3 тыс. га виноградников и увеличение выпуска продукции на 4%, до 26 млн дал.

Однако, по оперативным данным Росалкогольтабакконтроля на начало 2026 года, наблюдается снижение производства винодельческой продукции: выпуск тихих вин сократился на 12,1%, до 7,3 млн дал, игристых — на 14,3%, до 3,1 млн дал год к году. Тенденция характерна и для розницы. В 2025 году, по данным Росалкогольтабакконтроля, продажи виноградных вин сократились на 1,9% по сравнению с 2024 годом, игристых — на 3,2%, ликерных — на 10,7%. При этом по итогам прошлого года российские вина заняли около 63% внутреннего рынка.

Управляющий партнер проектов «Долина Лефкадия» и «Николаев и Сыновья» Михаил Николаев-младший отчасти связывает такую динамику со стагнацией продаж из-за избыточных закупок импортного вина перед ужесточением акцизной политики. «Повышение акцизов всегда кратковременно приводило к агрессивным закупкам со стороны импортеров и сетей, что негативно сказывалось на продажах российского вина. Продавец и потребитель никак не могут слезть с импортной иглы — слишком долго продвигались зарубежные вина и кухни на российском рынке»,— считает Михаил Николаев-младший.

Руководитель семейной винодельни Nesterov winery (ООО «Долина Семигорья») Анна Нестерова прямо говорит об экономическом кризисе в отрасли: «Да, увеличили площади виноградников, объемы урожая и производство вина. Но проблема заключается в серьезном спаде спроса. Кому продавать увеличивающиеся объемы напитка? Многие винотеки и рестораны закрываются, не выдерживая налоговую нагрузку и существенный спад гостевого потока».

По словам генерального директора винного дома «Фанагория» Петра Романишина, наблюдается общее снижение покупательной способности населения, что приводит к изменениям в структуре спроса. «Потребители становятся более рациональными и внимательными к соотношению цены и качества, что напрямую отражается на их выборе. Спрос на премиальные вина остается стабильным благодаря устойчивому интересу со стороны лояльной аудитории, для которой такие покупки являются частью привычного образа жизни. Для производителя активное взаимодействие с ритейлом становится ключевым инструментом адаптации»,— говорит он.

Директор лабораторного центра Винного города «Белый мыс» Алексей Соловьев уверен, что снижение производства вина в первом квартале 2026 года означает, что сейчас оценивается не столько способность компании к быстрому росту, сколько способность обеспечивать устойчивое развитие в условиях новых экономических реалий и повышения требований к качеству продукта со стороны потребителя.

«Это требует сохранения государственной поддержки с постепенным смещением акцента в сторону долгосрочных направлений: развития питомников, мелиорации, селекции, современной лабораторной базы и защиты происхождения. Для производителей ключевыми приоритетами станут контроль качества и грамотная продуктовая стратегия. Речь идет о честной агрономии, понятной стилистике вина и определении каналов продаж. Дополнительные возможности для отрасли открываются благодаря энотуризму, HoReCa и прямому взаимодействию с потребителем»,— говорит эксперт.

Взглянуть трезво

Российское виноделие пока не демонстрирует принципиальных прорывов, считает Михаил Николаев-младший, в том числе и из-за излишней зарегулированности отрасли. «Инвестиции в вино требуют длительного горизонта планирования. С высокими ставками и непонятной фискальной политикой сложно найти желающих вкладываться в отрасль. Российского инвестора мало интересуют активы такого типа — все еще хочется заработать быстрее, чем за 10 лет, что откровенно невозможно в виноделии»,— подчеркнул эксперт.

Он добавил, что за рубежом привлекательность виноделия растет за счет налоговых льгот и упрощения регулирования. «У нас за каждый рубль поддержки государство получает 17 руб. налогов и сборов. Просто субсидированной ставкой это не нивелировать — слишком много бизнесов, где ставку также готовы субсидировать. Поэтому пока отрасль в умеренном росте, но без прорывов»,— говорит Михаил Николаев-младший.

Валовой сбор винограда в Краснодарском крае. Динамика за 5 лет 2020 год — 198 тыс. т

2021 год — 204,1 тыс. т

2022 год — 292,3 тыс. т

2023 год — 274,0 тыс. т

2024 год — 254,7 тыс. т

2025 год — 309,1 тыс. т Доля Краснодарского края в РФ 42% по вину

по вину 50% по шампанскому По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края



По его мнению, государству необходимо четко обозначить свою позицию относительно развития винодельческой отрасли. При нынешнем уровне государственной поддержки и сборов существуют гораздо более перспективные для инвесторов отрасли. Виноделам же стоит перестать фокусироваться исключительно на российском рынке, который, по словам эксперта, не сможет значительно расшириться или увеличиться в доходах. Вместо этого им следует активно искать новые экспортные рынки, такие как Китай, Африка и Индия.

Алексей Соловьев, оценивая состояние отрасли, более оптимистичен: «За последние пять лет российское виноделие достигло ряда принципиально важных целей. Во-первых, существенно расширилась производственная база. Площадь виноградников увеличилась и продолжает расти. При этом более трети насаждений — это достаточно молодые виноградники в возрасте от 5 до 15 лет, что означает уже заложенный потенциал дальнейшего увеличения объемов. Во-вторых, заметно укрепилась институциональная основа отрасли. Виноделие стало более системным с точки зрения географии происхождения, зонирования, стандартов и описания терруаров. Это важный шаг к формированию прозрачного и понятного рынка как для производителей, так и для потребителей. Наконец, российское вино вышло за рамки нишевой категории и заняло значимую долю рынка».

Не разбиться о сбыт

Анна Нестерова указывает еще на одну проблему — перенасыщение рынка винодельческой продукцией, что приводит к переполненным складам и невозможности своевременно разлить вина нового урожая. Еще одной сдерживающей развитие отрасли проблемой, по ее мнению, является отсутствие онлайн-продаж.

Алексей Соловьев отмечает, что, несмотря на общее развитие отрасли и рост представленности российского вина в рознице, для малых и семейных хозяйств по-прежнему сохраняются ограничения по доступу в федеральные торговые сети и масштабированию продаж. Рынок стал более открытым, но остается неоднородным по условиям для разных участников.

«Реализация продукции и взаимодействие с торговыми сетями в последние годы заметно улучшились. Это подтверждается как динамикой продаж, так и представленностью на полке. Даже в ассортименте магазинов у дома доля российских вин в среднем уже составила 43%. Дополнительно обсуждается законодательное закрепление минимальной доли отечественного вина в ассортименте розницы и винных картах ресторанов. Однако ключевой задачей становится не просто выход в торговые сети, а качество присутствия в них. Речь идет о грамотном выборе полки, обучении персонала, понятной навигации для покупателя и обеспечении стабильного оборота продукции. Это особенно важно для небольших хозяйств, поскольку значительная часть российских виноделен — это малые и семейные проекты, которым сложно масштабировать поставки и закрепиться в традиционной рознице»,— отметил он.

Михаил Николаев-младший видит ключевую проблему не в каналах сбыта, а в необходимости воспитания потребительских предпочтений и преодоления стереотипа о превосходстве иностранной продукции.

По его оценке, работа торговых сетей в настоящее время достигла «предела возможностей», в связи с чем основные усилия следует направить на смену менталитета потребителей, который формировался еще со времен холодной войны. «Этот процесс невозможно быстро пройти, ведь всех убеждали, что на Западе что-то магическое творится»,— подчеркнул он.

По словам господина Николаева-младшего, ситуация в области дистрибуции и продаж вне магазинной полки развивается медленнее, чем хотелось бы. «Требуется больше общих усилий по информированию и передаче ценности. До сих пор у нашей отраслевой ассоциации нет нормальной онлайн-карты, где, например, объяснили бы, почему в разных местах России получаются совсем разные вина»,— указал он.

Винодел раскритиковал подход к продвижению «эфемерной "винодельческой России"», назвав его бесперспективным. «Как и везде, есть регионы лучше и хуже. Международный опыт показывает, что лучше продвигать отдельные места как якоря качества, нежели пытаться убедить, что у нас "аналогов нет" во всех категориях, стилях и регионах»,— добавил он.

Михаил Николаев-младший призвал трезво говорить о слабостях отрасли: высокой себестоимости, тяжелых погодных условиях, дорогих кредитных средствах и оттоке кадров. «Думаю, за эти годы мы хотя бы справились, но только за счет частных инвестиций и признания отдельных виноделов и хозяйств. Но это создает риск для остальных инвесторов, которые не могут конкурировать с иконостасом в головах у сомелье»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубанские виноделы испытывают сложности с реализацией продукции из-за запрета на онлайн-продажи и ограниченного доступа к федеральным торговым сетям

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Кубанские виноделы испытывают сложности с реализацией продукции из-за запрета на онлайн-продажи и ограниченного доступа к федеральным торговым сетям

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Выходом из ситуации, по мнению эксперта, должно стать обсуждение региональных особенностей и климата. «Есть примеры, как с этим справляются регионы внутри Евросоюза, у которых такие же проблемы, как у нас»,— заметил Михаил Николаев-младший.

Отвечая на вопрос о регулировании импорта, он назвал нынешнюю политику правильной, так как она предполагает отсечение дешевой импортной продукции за счет повышенных акцизов и продвижение в России только дорогого импорта, к которому должны стремиться отечественные производители по качеству и умению презентовать себя. «Да, эта политика в долгосрочной перспективе тоже должна меняться в рамках двусторонних соглашений, но пока мы уже делаем что-то более честное и похожее на политику других винодельческих стран»,— резюмировал он.

По оценке маркетингового агентства «Роиф Эксперт», импорт, долгое время бывший драйвером насыщения полки, демонстрирует устойчивое сжатие. Разница между пиковыми и минимальными объемами импорта за последние периоды превышает 505 млн долларов США. Вместе с тем импорт не должен исчезнуть полностью, считают опрошенные «G» участники рынка.

«Конкурируя с импортной продукцией, важно избегать крайностей. Импорт продолжает играть важную роль как ориентир качества и фактор рыночной дисциплины, особенно в премиальном сегменте. Однако сейчас российским производителям необходимо давать больше возможностей для развития отечественного виноделия, в том числе по ассортименту и объемам»,— считает господин Соловьев.

По мнению Петра Романишина, приоритетом должна быть защита от демпинга и поддержка отечественных производителей, а не жесткие ограничения импорта. «Конкуренция за потребителя сохраняется, но в последние годы она изменилась. С одной стороны, повышение ввозных пошлин на вино из "недружественных" стран сделало импортную продукцию менее доступной по цене. Это дало российским производителям преимущество на внутреннем рынке, позволив увеличить свою долю в рознице и HoReCa. Уже сейчас отечественные вина занимают более половины ассортимента в крупных торговых сетях, а по отдельным категориям (тихие и игристые вина) их доля превышает 60–70%. С другой стороны, конкуренция с зарубежными винами из "дружественных" стран сохраняется. Российские виноделы вынуждены не только бороться с импортом, но и расширять ассортимент, постоянно работать над узнаваемостью брендов. В условиях, когда часть потребителей по-прежнему предпочитает зарубежные вина, отечественные виноделы должны ориентироваться не только на ценовое преимущество, но и на вкусовые характеристики, маркетинг и сервис»,— комментирует Петр Романишин.

Глава винодельни «Фанагория» обозначил ключевые направления для дальнейшего развития отрасли, подчеркнув необходимость комплекса мер от государства — от субсидирования питомниководства до либерализации рекламного законодательства для локальных вин.

По словам эксперта, текущий рост индустрии обеспечивается в первую очередь расширением площадей виноградников и существующими мерами господдержки. Однако для закрепления успеха требуются новые шаги. В числе первоочередных задач — развитие питомниководства, а также субсидии на закладку молодых виноградников, создание инфраструктуры и технологическую модернизацию производств.

Господин Романишин выделил два направления государственной поддержки, критически важных для виноделов. Первое касается агропромышленной составляющей: здесь необходимы как прямые субсидии, так и расширение программы льготного кредитования. Второе, не менее значимое,— регулирование внутреннего рынка и уравновешивание доступа иностранной продукции. Кроме того, глава «Фанагории» указал на такой сдерживающий фактор, как отсутствие эффективных механизмов продвижения, в частности возможности рекламы. Он призвал к послаблению действующего законодательства именно для российских вин.

«В целом важен комплексный подход, который бы защищал отечественных производителей от импорта на рынке, стимулировал инвестиции в расширение виноградников, а также помогал бы в продвижении и популяризации российских вин»,— резюмировал Петр Романишин.

Наталья Решетняк