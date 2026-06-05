Бизнес наращивает процент

Корпоративный кредитный портфель банков юга России за год увеличился на 27,7%, Северного Кавказа — на 38,7%. В ЮФО в основном кредитуются строительный бизнес и сфера услуг, в СКФО — аграрии и промышленники. Банкиры констатируют, что большинство займов компании берут на пополнение оборотных средств. Эксперты считают, что предприниматели юга и Северного Кавказа находятся в ситуации высокой инвестиционной нагрузки, что заставляет их кредитоваться даже под высокие проценты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЮФО объем кредитования крупного бизнеса в 2026 году вырос на 29,3%, МСП — на 25,6%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В ЮФО объем кредитования крупного бизнеса в 2026 году вырос на 29,3%, МСП — на 25,6%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на 1 апреля 2026 года обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Южного федерального округа (ЮФО) перед банками составили 5,6 трлн руб. За год показатель увеличился на 27,7% (в целом по стране +11%). В том числе кредитование крупного бизнеса выросло на 29,3%, малого и среднего предпринимательства (МСП) — на 25,6%. Приросты по округу выше, чем в целом по РФ. Данные Guide предоставили в Южном ГУ Банка России.

По информации регулятора, корпоративный кредитный портфель Северо-Кавказского федерального округа на 1 апреля 2026 года составил 856,2 млрд руб., что на 38,7% больше, чем годом ранее. Обязательства крупного бизнеса увеличились на 64,8%, МСП — на 8%.

В 2025 году кредитный портфель ВТБ по Северо-Кавказскому округу в корпоративном сегменте увеличился на 5,8% и превысил 152 млрд руб. Как сообщили в Ставропольском отделении банка, 20% кредитного портфеля МСП приходится на льготные кредиты, выданные по различным госпрограммам. «Самые популярные в регионах СКФО льготные программы Минсельхоза 1528 — доля 60,6% от общего льготного портфеля, Ростуризма 141 — доля 27,4%, а также Минэкономразвития 1764 — доля 9,5%»,— комментируют в ВТБ.

В банке «Кубань Кредит» на 1 апреля 2026 года общий объем кредитного портфеля корпоративных клиентов превысил 92 млрд руб., из которых на МСП приходился 61%. Портфель Краснодарского края составляет 73% (67,3 млрд руб.), Ростовской области — 10% (9,6 млрд руб.).

«По сравнению с 1 апреля 2025 года портфель Краснодарского края незначительно увеличился в абсолютном выражении, но его доля в общем портфеле банка снизилась на 7% — это произошло за счет активного развития кредитования в Ростовской области и СКФО. Доля Ростовского портфеля выросла с 8 до 10%. Однако объем новых выдач в первом квартале 2026 года просел (минус 20% по Дону, минус 10% по Кубани). Причина — выжидательная позиция клиентов, которые откладывали заимствования в ожидании льготных программ и снижения ставок»,— прокомментировала начальник управления кредитования юридических лиц в коммерческой сети банка «Кубань Кредит» Светлана Мороз.

По прогнозу Банка России, в этом году корпоративное кредитование в целом по стране вырастет на 7–11%. В 2027–2028 годах темп прироста портфеля юридических лиц и ИП составит 8–13%.

Компаниям нужны обороты

Как отмечает заместитель начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин, кредитный портфель бизнеса ЮФО и СКФО продолжает расти большими темпами. Годовые приросты в округах заметно превышают уровень показателя в целом по стране. Основная причина такого роста, по словам эксперта,— более высокая кредитная активность как крупного бизнеса, так и представителей МСП юга и Северного Кавказа.

«Почти половина общего объема обязательств бизнеса ЮФО перед банками — это займы компаний из сферы услуг и работающих с недвижимостью предприятий, а также компаний сферы торговли. В СКФО в отраслевом разрезе больше половины всех выданных кредитов предоставлены сельскохозяйственным предприятиям и компаниям обрабатывающей промышленности, в частности химическим производствам»,— говорит господин Воронин.

Он добавляет, что в начале года корпоративное кредитование было сдержанным после повышенных темпов роста в осенние месяцы. «В конце года компании традиционно получают оплату по уже выполненным госконтрактам, а в начале года — авансы по новым. В такие периоды потребность отдельных предприятий в заемных средствах временно снижается»,— поясняет Петр Воронин.

По словам Владимира Козинца, президента Ассоциации корпоративных казначеев, высокая кредитная активность бизнеса в ЮФО и СКФО связана не с тем, что деньги стали «дешевыми» (они по-прежнему «дорогие»), а с отраслевой структурой экономики этих регионов и с текущей потребностью компаний в оборотном капитале. «На юге и Северном Кавказе кредит используется для финансирования производственного цикла, сезонных закупок, контрактов, запасов, расчетов с поставщиками. Поэтому темпы роста выше среднероссийских — это частично отражение реальной деловой активности, частично — эффект низкой базы, частично — рост номинальной потребности в финансировании из-за инфляции затрат»,— говорит господин Козинец.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», считает, что рост корпоративного кредитования в ЮФО и СКФО связан не с избытком дешевых денег, а с перегревом экономики юга России. «На юг сместились логистика, торговые потоки, агроэкспорт, строительство и часть промышленной активности, поэтому бизнес вынужден занимать даже по экстремально высоким ставкам. В ЮФО драйверами стали торговля, услуги и недвижимость, в СКФО — АПК, переработка и химия. Рост выше среднероссийского объясняется более высокой инвестиционной нагрузкой и постоянной потребностью бизнеса в оборотном капитале. Многие компании уже кредитуются не ради развития, а ради поддержания текущей деятельности и перекредитования старых долгов»,— комментирует господин Кабаков.

«Спрос сместился в пользу надежности»

На конец 2025 года банки фиксировали сдержанный спрос в сегменте корпоративного кредитования, рассказывает «G» Светлана Мороз. По ее словам, в первом квартале 2026 года ситуация усугубилась из-за ожидания бизнесом двух факторов: запуска долгожданной льготной программы Минэкономразвития (которая заработала с апреля, но лишь на инвестиционные цели) и начала снижения ключевой ставки. Это, отмечает эксперт, привело к падению объема заключенных кредитных договоров в Ростовской области более чем на 20%, в Краснодарском крае — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты, по наблюдению госпожи Мороз, стали более осмотрительными, не спешат наращивать долговую нагрузку, многие заняты адаптацией к новым налоговым режимам (АУСН) и решением операционных проблем.

«Спрос сместился в пользу надежности и предсказуемости. Крупный бизнес сейчас разбирается с проблемами в цепочках поставок и снижением экономической активности, поэтому не ищет новых заимствований. Микро- и малые предприятия перестраиваются после налоговых изменений. Основной реальный спрос — на пополнение оборотных средств, но удовлетворять его сложно»,— говорит Светлана Мороз.

Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, млн руб. Округ на 01.04.2026 на 01.04.2025 Изменение за год*, % РФ 84 562 260 76 215 638 11% Крупный бизнес 69 650 341 61 191 600 13,8% МСП 14 911 919 15 024 038 –0,7 ЮФО 5 592 215 4 378 145 27,7% Крупный бизнес 3 220 800 2 490 059 29,3% МСП 2 371 415 1 888 086 25,6% СКФО 856 199 617 419 38,7% Крупный бизнес 549 580 333 566 64,8% МСП 306 619 283 853 8% Годовые приросты на 01.04.2026 приведены без исключения валютной переоценки.

По данным Южного ГУ Банка России

Директор дирекции прямых продаж ОТП Банка Александра Бугаева также отмечает, что бизнес на юге России в первую очередь заинтересован в кредитах на пополнение оборотных средств, нежели на какие-то долгосрочные цели, вроде строительства. «Все-таки пока есть риск вкладываться в большие проекты, связанные с долгосрочным финансированием. Бизнесу важно поддерживать текущий уровень дел. Это кредитные средства, допустим, на закупку сырья либо на закупку товара, который он продает или использует в производстве. В общем — это те денежные средства, которые нужны на короткий промежуток времени для того, чтобы осуществлять свою хозяйственную деятельность»,— говорит собеседница «G».

По словам госпожи Бугаевой, объем корпоративного кредитования в южном регионе выше, нежели в других регионах России, во многом благодаря сельскому хозяйству и потребительскому рынку. «В корпоративном кредитовании падения не было в сравнении с розничным сегментом»,— говорит Александра Бугаева.

Светлана Мороз отмечает, что банки применяют дифференцированный подход. «Для МСП наиболее востребованным вариантом остаются льготные кредиты с господдержкой, но сегодня это преимущественно программа Минсельхоза для АПК (она охватывает более 34% нашего портфеля юрлиц). Программа Минэкономразвития для МСП, стартовавшая в апреле 2026 года, к сожалению, пока недоступна на оборотные цели из-за недостатка бюджетных ассигнований. Поэтому "короткие деньги" бизнес привлекает через факторинг (хотя его условия для МСП не всегда комфортны по цене) или стандартные коммерческие кредиты — по ним банк проводит взвешенную политику, тщательно оценивая риски заемщика»,— рассказывает госпожа Мороз.

По словам собеседницы «G», судя по портфелю банка «Кубань Кредит», абсолютный лидер по популярности продукта — льготное кредитование АПК при поддержке Минсельхоза России. На втором месте — стандартные кредиты на пополнение оборотных средств для бизнеса, который по разным причинам не попадает под госпрограммы. «Что касается альтернативных инструментов, зафиксировано снижение спроса на банковские гарантии. В первом квартале 2026 года количество выданных экспресс-гарантий упало на 20% — у крупных клиентов проблемы с расчетами по госконтрактам»,— говорит госпожа Мороз.

Ставки высоки

По словам Светланы Мороз, в первом квартале 2026 года среднерыночные ставки по корпоративным кредитам сохранялись на высоком уровне, соответствующем ключевой ставке с небольшой маржой. Эксперт уточняет, что их конкретные значения варьируются в зависимости от сегмента, обеспечения и кредитной истории. «Как только мы увидим устойчивое снижение ключевой ставки регулятором, банк будет оперативно корректировать условия, делая кредиты доступнее»,— говорит представитель банка «Кубань Кредит».

По ее словам, постепенное смягчение денежно-кредитной политики является позитивным сигналом, но эффект от нее «всегда проявляется с лагом». «Пока мы не наблюдаем резкого оживления, поскольку бизнес, как правило, ждет более устойчивого тренда на снижение. Первые признаки роста интереса могут появиться во втором-третьем квартале 2026 года. При этом мы видим, что клиенты стали активнее запрашивать расчеты новых платежей — это говорит о том, что они мониторят ситуацию и готовы вернуться за кредитами, как только условия станут комфортными»,— комментирует госпожа Мороз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпоративный кредитный портфель СКФО в апреле 2026 года достиг 856,2 млрд рублей, что на 38,7% больше, чем годом ранее

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Корпоративный кредитный портфель СКФО в апреле 2026 года достиг 856,2 млрд рублей, что на 38,7% больше, чем годом ранее

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам Ярослава Кабакова, высокая ставка одновременно поддерживает и подрывает рынок: пока сохраняются инфляция, дефицит кадров и рост издержек, компании продолжают занимать, но качество заемщиков быстро ухудшается. Особенно, по мнению эксперта «Финама», уязвимы девелопмент, торговля, транспорт и часть малого бизнеса с низкой маржой. Он считает, что риски банкротств в 2026–2027 годах будут расти, прежде всего на фоне дорогого обслуживания долга и снижения платежеспособности. Банки, по словам господина Кабакова, пока стараются избегать массового изъятия залогов и будут тянуть реструктуризации, но при длительном сохранении жесткой денежной политики объем реализации обеспечительного имущества неизбежно вырастет.

«Снижение ставки станет для юга и Северного Кавказа серьезным облегчением. Это запустит волну рефинансирования дорогих кредитов, снизит нагрузку на бизнес и поддержит инвестиционную активность в строительстве, АПК, переработке и логистике. Но нового кредитного бума не будет: банки уже ужесточили оценку рисков, а финансовое состояние части заемщиков заметно ухудшилось. Поэтому рост кредитования продолжится, но станет более выборочным и менее перегретым»,— резюмирует Ярослав Кабаков.

Владимир Козинец убежден, что высокие ставки не способствуют классическому инвестиционному кредитованию, а, скорее, заставляют бизнес очень аккуратно считать экономику каждого проекта. По словам эксперта, сегодня главный вопрос для казначея и финансового директора: «Выдержит ли денежный поток компании обслуживание долга при текущей ставке, ковенантах и возможном изменении спроса?».

«Риски здесь очевидны. Во-первых, растет процентная нагрузка. Во-вторых, банки будут внимательно смотреть на качество заемщика, залоги, DSCR, долговую нагрузку, контрактную базу. В-третьих, если маржинальность бизнеса низкая, а кредит короткий и дорогой, любая задержка платежей от контрагентов быстро превращается в кассовый разрыв. Поэтому локальный рост проблемной задолженности я бы не исключал»,— говорит президент Ассоциации корпоративных казначеев.

В то же время он не считает неизбежной волну банкротств на юге и Северном Кавказе. Банкротство, по словам эксперта,— это крайний сценарий, а банкам в большинстве случаев экономически выгоднее реструктурировать долг жизнеспособного заемщика, чем быстро идти в реализацию обеспечения. «Массовая продажа залогов обычно означает потери и для заемщика, и для кредитора. Поэтому, на мой взгляд, мы скорее увидим более жесткий отбор заемщиков, пересмотр лимитов, повышение требований к обеспечению и точечные реструктуризации»,— комментирует господин Козинец.

Оживление без всплесков

По мнению Владимира Козинца, в связи со снижением «ключа» банки будут снижать фиксированные ставки осторожно и, скорее всего, медленнее, чем ставки по депозитам. Для качественных заемщиков с прозрачной отчетностью, понятным денежным потоком и хорошим обеспечением, по словам президента Ассоциации корпоративных казначеев, условия могут стать немного лучше, а для компаний с высокой долговой нагрузкой или нестабильной выручкой принципиально ничего не изменится.

«Если ставка будет снижаться дальше и бизнес увидит устойчивое замедление инфляции, тогда можно ожидать оживления инвестиционного кредитования. Пока же основным драйвером в ЮФО и СКФО, на мой взгляд, останется оборотное финансирование, проектное финансирование под понятные денежные потоки и кредиты в секторах, где есть сезонность, экспортная или государственная контрактная база»,— резюмирует Владимир Козинец.

Светлана Мороз ожидает, что по мере дальнейшего снижения ключевой ставки проценты по кредитам будут плавно уменьшаться. Наиболее вероятен, по ее словам, рост спроса во второй половине 2026 года.

«Этому будут способствовать накопленная потребность бизнеса в ресурсах из-за сдержанного первого квартала, адаптация компаний к новым экономическим реалиям, возможное расширение лимитов по льготным программам (хотя для оборотных средств вопрос остается открытым). Прогнозируем постепенное оживление кредитного сектора, но без резких всплесков. Бизнес остается разумно консервативным, бережно относится к долговой нагрузке, и это правильная стратегия в текущих условиях»,— подытожила госпожа Мороз.

Дмитрий Михеенко