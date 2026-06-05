Разложили по полочкам

В январе—феврале оборот кубанского ритейла год к году сократился на 13,5%. При этом количество торговых объектов уменьшилось на 3%, что связано с увеличением конкуренции и трансформацией потребительского поведения. Эксперты отмечают, что активность покупателей восстанавливается после январского охлаждения. На этом фоне ритейл испытывает нехватку линейного персонала. Причина — низкая привлекательность конкретных позиций по сравнению с альтернативными сегментами рынка труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оборот розничной торговли в Краснодарском крае в январе—феврале 2026 года сократился год к году на 13,5% — до 394 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Оборот розничной торговли в Краснодарском крае в январе—феврале 2026 года сократился год к году на 13,5% — до 394 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот розничной торговли в Краснодарском крае за январь—февраль 2026 года составил 394 млрд руб., что на 13,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Об этом Guide сообщили в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. В ведомстве добавили, что за январь—март этого года в консолидированный бюджет края от предприятий розничной торговли поступило 6,4 млрд руб. Это на 1,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля налоговых отчислений от розничной торговли в общем объеме доходов регионального бюджета составила 6,1%.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Эльвира Белозорова выделяет три отличия розничной торговли Краснодарского края от ритейла в других регионах юга России: «Первое — туристский мультипликатор: край ежегодно принимает более 17 млн туристов и формирует свыше 30% объема туристических услуг страны, что делает структуру спроса сезонной и смещенной в HoReCa, fashion и парфюмерию. Второе — демография и миграция: регион занимает третье место в России по численности населения — около 5,84 млн человек, устойчивый приток новых жителей формирует дополнительный спрос на товары для обустройства. Третье — конкурентная динамика внутри Южного федерального округа (ЮФО): Ростовская область в начале 2026 года показала рост розничной торговли на 4,7% и общепита на 11,5%, и Краснодарский край при крупнейшем абсолютном обороте уступает отдельным соседям по темпам — это эффект высокой базы и насыщенности рынка».

Фермеры попали в сети

По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя на первое января 2026 года, на Кубани функционировало 56,4 тыс. торговых объектов, что на 3% меньше год к году. «Среди ключевых факторов, повлиявших на динамику, можно отметить активное развитие маркетплейсов, усиление конкуренции на рынке, трансформацию потребительского поведения, в частности, рост доли рациональных трат и смещение спроса в сторону онлайн-платформ»,— рассказывают в краевом департаменте потребсферы. В ведомстве отмечают, что количество объектов региональных торговых сетей достигло 3,1 тыс. Это почти на 400 объектов больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

В Краснодарском крае функционируют 15 розничных рынков и 862 ярмарки, рассчитанных в совокупности на 48,6 тыс. прилавков, а также почти 7,4 тыс. нестационарных торговых объектов. «Это обеспечивает дополнительные возможности для реализации товаров фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и региональных производителей»,— замечают в департаменте потребсферы.

Эксперт по трансформации и операционной эффективности садоводства Дмитрий Бобков говорит, что в Краснодарском крае на рынке розничной торговли доминируют федеральные торговые сети с единой ассортиментной матрицей. Решение о ее расширении принимают на уровне центральных офисов. «К счастью для сельхозпроизводителей, в категории "свежие фрукты и овощи" пока наблюдается дефицит. Торговые сети заинтересованы в поставках, поэтому они максимально лояльны к любому поставщику, который готов предоставлять качественный продукт на приемлемых коммерческих и логистических условиях»,— рассказывает эксперт.

Структура ритейла в Краснодарском крае 75,5% — стационарные розничные объекты

— стационарные розничные объекты 10,9% — нестационарные торговые объекты

— нестационарные торговые объекты 7% — федеральные сетевые компании

— федеральные сетевые компании 5,3% — региональные сетевые организации

— региональные сетевые организации 1,2% — рынки и ярмарки По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

При этом на полках крупных ритейлеров растет доля товаров от местных производителей. Это обусловлено запросом потребителей. «Для того чтобы соответствовать тенденции, многие федеральные ритейлеры создали отделы, которые фокусно работают с производителями и детально обучают новых поставщиков работе с сетью»,— говорит господин Бобков.

Он добавляет, что некоторые федеральные сети развивают проект «Агроагрегаторы». Специально созданные компании аккумулируют продукцию небольших производителей, подготавливают ее в соответствии с логистическими стандартами ритейлера и поставляют по долгосрочным контрактам. Такая форма сотрудничества, по мнению спикера, позволяет небольшим фермерам не раздувать затраты, а потребителям получать продукцию местного производства в ближайшем магазине с минимальным логистическим плечом.

Когда цена имеет значение

Актив­ность потребителей в Краснодарском крае восстанавливается после январского охлаждения. Эльвира Белозорова говорит, что в феврале—марте 2026 года показатель вырос преимущественно за счет продовольственной розницы и услуг. Однако он остается ниже уровня четвертого квартала 2025 года. Спикер напомнила, что в январе—феврале прошлого года потребительская активность в регионе снижалась: просели продажи стройматериалов и автомобилей — как ожидаемая реакция на бум во второй половине 2024 года. «Текущий рост — это скорее нормализация, а не новый цикл расширения»,— добавляет эксперт.

Поведение покупателей стало прагматичным. Спрос смещается в сторону низкого ценового сегмента, растут дискаунтеры и магазины «у дома», а также усиливается переток в онлайн. Госпожа Белозорова со ссылкой на данные краевого департамента потребсферы рассказывает, что в начале 2025 года оборот розничной торговли вырос на 10%. При этом показатель продовольственных товаров снизился, а непродовольственных — вырос. Эксперт обращает внимание на общепит, оборот которого в январе—феврале 2025 года составил 22,7 млрд руб. (+16% год к году), а по итогам 2024 года — 146,6 млрд руб. Наименьший спрос наблюдается в капиталоемких кредитозависимых сегментах: автомобили, крупная бытовая техника, товары для ремонта. Эльвира Белозорова добавляет, что в 2025 году в крае не открылось ни одного нового торгового центра, хотя в 2024-м было введено 45,2 тыс. кв. м.

Директор ООО «Кубанская соляная компания» (поставщик пищевой и технической соли, соды, сахара, мела и еще ряда продовольственных товаров первой необходимости) Денис Казанцев выделяет два тренда в предпочтениях потребителей. Спикер отмечает рост интереса к товарам с самой доступной ценой. «Это не значит, что покупатели готовы жертвовать качеством. Просто в условиях меняющейся экономической ситуации многие стараются оптимизировать свои расходы. Покупатели активно ищут акции, скидки и распродажи, чтобы сделать свои покупки максимально выгодными»,— разъясняет господин Казанцев. Потребители, по его наблюдениям, стали обращать внимание на азиатскую кухню. «В магазинах Краснодарского края растет спрос на соответствующие ингредиенты: соевый соус, рис для суши, водоросли нори, экзотические специи, лапшу (удон, соба, рамен), а также на готовые наборы для приготовления азиатских блюд. Этот тренд отражает желание потребителей пробовать новое, расширять свой гастрономический кругозор»,— говорит эксперт.

В 2026 году потребительский рынок Краснодарского края будет расти темпами ниже 2024–2025 годов на фоне жесткой денежно-кредитной политики, повышения НДС и сокращения кредитного канала продаж, считает Эльвира Белозорова. «Основными драйверами останутся продовольственная розница, общепит, аптеки, дискаунтеры и онлайн-канал, которые поддержит туристический поток и миграционный приток населения. Под давлением окажутся капиталоемкие сегменты — автомобили, товары для ремонта и непродуктовый офлайн-ритейл, а структурным трендом станет ускоренное поглощение локальных игроков федеральными сетями и маркетплейсами»,— говорит эксперт.

Андрей Куценко