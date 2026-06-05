Полуостров на перспективу

Объем реализации жилья в новостройках Крыма и Севастополя в 2026 году в деньгах вырос почти на треть год к году — до 20 млрд руб. По наблюдениям участников рынка, рост интереса инвесторов к недвижимости полуострова наблюдается третий год подряд. Преимуществом Крыма остается более доступный порог входа при высоком потенциале роста стоимости квадратного метра.

По данным аналитической платформы BNMAP.pro, которая аккумулирует сведения по всем зарегистрированным сделкам с жилой недвижимостью на первичном рынке полуострова на основании договоров долевого участия (ДДУ), объем продаж жилья в Крыму и Севастополе в первом квартале 2026 года достиг 20,3 млрд руб. Это на 31% больше, чем реализовано в январе—марте 2025 года, и на 80%, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом Guide рассказала CEO и основатель агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольга Изосина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средний бюджет покупки жилья на полуострове в первом квартале 2026 года составил 8,2–10,1 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Средний бюджет покупки жилья на полуострове в первом квартале 2026 года составил 8,2–10,1 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По мнению эксперта, рост интереса инвесторов к жилой недвижимости полуострова наблюдается третий год подряд и обусловлен рядом системных факторов.

«Во-первых, Крым и Севастополь продолжают усиливать позиции как стратегически привлекательные локации для инвестиций в курортную и жилую недвижимость. Ограниченное количество качественных проектов, развитие инфраструктуры, модернизация туристических кластеров и государственные инвестиции в регион формируют устойчивый спрос»,— поясняет Ольга Изосина.

Во-вторых, по ее словам, покупатели все чаще рассматривают полуостров не только как регион для отдыха, но и как перспективный рынок для сохранения капитала, получения арендного дохода и последующего роста стоимости активов.

В-третьих, на фоне удорожания недвижимости в других курортных локациях юга России Крым сохраняет более доступный порог входа при высоком потенциале роста стоимости квадратного метра.

«Отдельным драйвером первого квартала 2026 года стало стремление покупателей успеть воспользоваться программами льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, на фоне ожиданий возможного ужесточения условий или сокращения доступности программ. Это дополнительно стимулировало спрос, особенно со стороны семейных покупателей и инвесторов, стремящихся зафиксировать выгодные условия входа в рынок»,— говорит Ольга Изосина.

Среди факторов роста спроса на жилье в Крыму и Севастополе она также назвала активное развитие новых жилых комплексов, улучшение качества проектов, рост доверия к рынку за счет работы по ДДУ и эскроу-механизмам, расширение внутреннего туризма, ограниченность качественного предложения в прибрежных локациях.

«Все это делает рынок жилой недвижимости Крыма и Севастополя одним из наиболее динамично развивающихся инвестиционных направлений на юге России. Текущая динамика показывает, что интерес к полуострову продолжает укрепляться, а рынок переходит из стадии недооцененного в фазу активного роста. Для инвесторов это означает возможность входа в развивающийся рынок с сохраняющимся потенциалом капитализации»,— рассказывает Ольга Изосина.

В сегменте апартаментов динамика иная. По данным консалтинговой компании Macon, в 2025 году количество сделок на полуострове в этом сегменте рынка недвижимости составило почти 5 тыс. ед., в том числе 2,4 тыс. в классических апарт-отелях. «Спрос оказался на уровне 2024 года. Но показатель 1-го квартала 2026 года показывает значительное замедление покупательской активности: число сделок снизилось почти в два раза по сравнению с 1-м кварталом 2025 года. Причиной падения спроса стал рост цен и достижение им предельного значения покупательной способности, а также усиление конкуренции со стороны апарт-отелей других курортов страны»,— поясняет директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

Выросли в объемах

Как рассказал генеральный директор СЗ «Таласса» (Cosmos Stay Sevastopol Atlant Apartments, Севастополь) Илья Вохонцев, в 2025 году объем ввода жилья в Крыму вырос на 17% относительно 2024 года, а в Севастополе — вдвое. Из полутора миллионов «квадратов» только треть — это многоквартирные дома и апартаменты. В первом квартале 2026 года введено около 245 тыс. кв. м, преимущественно за счет ИЖС.

С 2023 по 2025 год группа компаний «Монолит» увеличила объем реализации недвижимости в три раза — до 168 754 кв. м. По результатам рейтинга Единого ресурса застройщиков, ГК «Монолит» лидирует среди застройщиков по вводу в эксплуатацию жилья в Крыму в январе 2026 года, а также по накопленному объему сданных с 2016 года площадей (333 425 кв. м).

«В 2025 году рынок жилой недвижимости Крыма сохранял высокий потенциал, но стал более сложным с точки зрения продаж. На динамику влияли высокая стоимость ипотечного кредитования, рост себестоимости строительства и более осторожное поведение покупателей. В 2026 году эти факторы сохраняются: покупатель стал рациональнее, дольше принимает решение и внимательнее сравнивает объекты по цене, готовности, локации и условиям оплаты»,— говорит коммерческий директор группы компаний «Монолит» Виталий Суханов.

По словам эксперта, в структуре спроса наиболее устойчивыми остаются компактные функциональные квартиры — студии, однокомнатные и небольшие двухкомнатные форматы. «Они востребованы за счет более доступного бюджета покупки, инвестиционной ликвидности и возможности последующей аренды. В семейных проектах сохраняется спрос на полноценные двух- и трехкомнатные квартиры с качественными планировками и развитой инфраструктурой»,— поясняет Виталий Суханов.

В сегменте курортного девелопмента ситуация со спросом стабильная, считает Илья Вохонцев. Он отмечает, что при некотором падении объемов продаж в штуках, выручка СЗ «Таласса» выросла существенно. Средняя площадь проданных апартаментов в Севастополе — около 50 кв. м, по Крыму — 40–42 кв. м.

Рост стоимости замедлился

По данным BNMAP.pro, которые приводит Ольга Изосина, средний бюджет покупки жилья на полуострове в первом квартале 2026 года составил 8,2–10,1 млн руб., что примерно соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

«Если в январе—марте 2024 года средний чек находился на уровне около 7,3 млн руб., то уже в 2025 году рынок показал существенный рост стоимости сделки — до 8,6–10,1 млн руб. Это свидетельствует не только об удорожании недвижимости, но и о качественном изменении самого покупателя. В первую очередь рынок начал привлекать клиентов, ориентированных на более дорогие лоты с высоким средним чеком. Инвесторы стали активнее выбирать объекты с лучшей локацией, более высоким классом проекта, развитой инфраструктурой и большей инвестиционной перспективой. То есть рынок сместился в сторону более качественного продукта и более обеспеченного покупателя»,— комментирует эксперт.

В 2026 году средняя стоимость лота в целом сохранилась на сопоставимом уровне с 2025 годом. Такая стабилизация, по мнению Ольги Изосиной, связана с расширением предложения: на рынок вышло значительное количество новых жилых комплексов в сегментах эконом- и комфорт-класса, что позволило частично сбалансировать общий средний чек.

Динамика средней стоимости квадратного метра на первичном рынке Крыма и Севастополя также подтверждает структурные изменения предложения. По данным BNMAP.pro, средняя стоимость квадратного метра составила в январе—марте 2024 года около 151–156 тыс. руб., 2025 года — 184–218 тыс. руб., 2026 года — 189–216 тыс. руб.

«В премиальных курортных локациях темпы роста цен в 2023–2024 годах держались примерно на уровне 8–12% годовых, а в 2025 году по ряду городов Крыма рост достигал 10–15% за год. Спрос на жилье распределяется неравномерно: в декабре отмечался заметный всплеск интереса к жилым комплексам, преимущественно комфорт-класса, которые соответствуют условиям семейной ипотеки. В то же время курортная недвижимость и апартаменты высокобюджетного сегмента в Крыму практически не зависят от ипотечных программ, и спрос на них в 2025 году рос быстрее, чем в целом по полуострову»,— рассказывает генеральный директор курортного комплекса премиум-класса «Сансара» в Саках Анатолий Огарков.

В консалтинговой компании Macon сообщили, что в сегменте апарт-отелей цена сделки показала существенный рост — на 27% — в 2025 году, но в первом квартале 2026 года она упала на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом динамика стоимости зависит от расположения, этапа реализации, уровня и качества объекта. Как рассказал Анатолий Огарков, в Саках наблюдается активное развитие строительства курортной недвижимости. В отличие от более известных курортов, таких как Ялта и Алушта, где цены на недвижимость значительно выше, город предлагает более доступные варианты, что делает эту локацию особенно привлекательной для инвесторов и покупателей. Стоимость квадратного метра в апартаментах составляет в среднем 350 тыс. руб.

«Средняя цена апартаментов с отделкой и комплектацией (в стандартах отеля категории «четыре звезды» ГК «Космос») в Севастополе в нашем проекте Cosmos Stay Sevastopol Atlant Apartments превышает 600 тыс. руб. Годом ранее мы реализовывали свои гостиничные номера в черновой отделке в пределах 400 тыс. руб. В Крыму средняя цена «квадрата» в 2026 году варьируется между 380 и 420 тыс. руб. в зависимости от месяца, в Севастополе — 420–450 тыс. руб., здесь сохраняется дефицит предложения»,— говорит Илья Вохонцев.

Здоровая математика

По оценкам Анатолия Огаркова, инвестиционная привлекательность жилой недвижимости в Крыму и Севастополе остается высокой, но это относится не ко всем проектам и локациям: наиболее востребованы локации с круглогодичным спросом, а не просто объекты «у моря».

Самыми выгодными, по словам эксперта, считаются три формата: квартиры в качественных новостройках в Ялте, Севастополе, Алуште и Симферополе, апартаменты с сервисом в локациях с сильным туристическим потоком (Евпатории, Саки, Феодосии и других), объекты для долгосрочной аренды в городах с круглогодичной экономикой, прежде всего в Севастополе и Симферополе.

«Если смотреть именно на арендную экономику, то долгосрочная аренда в Севастополе и Симферополе выглядит стабильнее сезонных объектов, а апартаменты у моря могут давать более высокую выручку в сезон, но с большей волатильностью загрузки и расходов. Для инвестора это обычно означает выбор между более предсказуемым, но умеренным доходом и более высоким потенциалом, но с сезонными рисками»,— поясняет Анатолий Огарков.

Инвестиционная привлекательность недвижимости в Крыму и Севастополе сохраняется, но рынок стал требовательнее, считает Виталий Суханов. Инвестор смотрит не только на потенциальный рост цены, но и на ликвидность, арендный спрос, качество управления и горизонт владения. Наиболее интересны компактные квартиры в сильных городских локациях, объекты с курортным потенциалом и проекты на ранней стадии строительства у надежных застройщиков.

Основатель бюро развития девелоперских проектов White Label Александр Цюрюмов говорит, что доходность от инвестиций в недвижимость на полуострове — 10–12%. «Но за этими цифрами стоит важное "но": эти доходности достигаются на профессионально управляемом объекте. Если инвестор покупает квартиру в Евпатории и пытается сдавать ее сам, то он получит 8–10% и уйдет в 4–6% чистыми после простоев, износа, недозагрузки и налогов»,— уверен эксперт.

Он считает, что локации «с самой здоровой математикой» — Евпатория и Алушта. Чек входа 6–9 млн руб., сезон — 4–5 месяцев, спрос диверсифицирован между семьями, парами, корпоративным сегментом.

«Если вы не живете в регионе, нужен лот с управляющей компанией или апарт-формат. Самостоятельная сдача в курортном сегменте — это вторая работа, которая забирает доходность. Севастополь — для тех, кто хочет стабильность, а не максимальную доходность. Здесь лучше работает долгосрочная аренда и капитализация актива на горизонте пяти—семи лет. Для покупки премиальной недвижимости в Ялте потребуется от 25 млн руб. Текущая доходность скромнее, но рост стоимости актива ее компенсирует»,— добавляет Александр Цюрюмов.

Он считает, что Симферополь как инвестиция «под сдачу» — не работает. Это рынок постоянного проживания, и доходность аренды здесь сопоставима с Краснодаром, но без курортной премии.

«Окупаемость 8–10 лет на сезонной аренде в Евпатории — нормальный таймфрейм для курортной недвижимости. Если вам обещают пять лет окупаемости — это либо притянутые за уши цифры, либо большой риск»,— предупреждает Александр Цюрюмов.

Основатель компании moloko Евгений Миличенко неожиданными фаворитами последних двух лет называет Евпаторию и Саки, где стоимость недвижимости за 2025 год выросла на 35–40%. Это лучшая динамика по полуострову, отмечает эксперт. «Аренда в сезон до вычета расходов дает 15–18% — отличный вариант для тех, кто хочет быстро заработать на горизонте трех—пяти лет. Севастополь играет совсем в другой лиге, это история для тех, кто ценит стабильность. Город живет круглый год, спрос на аренду не зависит от сезона, на длительной сдаче можно рассчитывать на 6–9% годовых. Ялта с Южным берегом — это уже премиум, готовый и устоявшийся. Вход стартует от 300–400 тыс. за квадрат, и заходить туда имеет смысл с прицелом минимум на семь лет. Симферополь подкупает постоянным потоком арендаторов из числа местных и студентов, сезонные риски там минимальны. А Феодосия и Керчь — это уже игра на перспективу, порог входа самый низкий, но и горизонт ожидания дольше»,— рассказывает Евгений Миличенко.

Он добавляет, что ситуация неоднозначная и по форматам недвижимости. Самый востребованный сегмент — апартаменты с управляющей компанией, «на руки», по словам эксперта, выходит 7–12% годовых. «Покупка на стадии котлована позволяет неплохо разогнать капитал, рост 24% и больше за пару-тройку лет вполне реальная цифра. Сдача вдолгую, спокойный инструмент с доходностью 6–9%. И отдельно стоит сказать про квартиры с видом на море, они систематически опережают рынок, прибавляя по 15–18% к цене метра в год. При грамотном входе совокупная доходность на горизонте трех—пяти лет составляет 18–25% годовых, это аренда плюс рост стоимости. Для российского рынка недвижимости цифры весомые»,— заключает Евгений Миличенко.

Ближайшие перспективы развития рынка недвижимости в Крыму и Севастополе Анатолий Огарков оценивает как умеренно позитивные: спрос на курортную и круглогодичную недвижимость сохраняется, а рост цен, вероятнее всего, продолжится. По его наблюдениям, в 2026 году многие покупатели заняли выжидательную позицию. «Мы отмечаем формирование колоссального отложенного спроса, особенно на курортную недвижимость. Определяющими факторами будут развитие инфраструктуры, динамика внутреннего туризма, доступность ипотеки, запуск новых проектов и способность девелоперов решать проблему земли и сетей. На практике это означает, что выиграют прежде всего локации с понятной логистикой, сильным арендным рынком и дефицитом качественного предложения — прежде всего Севастополь, Ялта и отдельные точки западного побережья, например, развивающийся кластер "Золотые пески" и прилегающие к нему Саки и Евпатория»,— считает Анатолий Огарков.

Маргарита Синкевич