Над Крымом, Кубанью и другими регионами сбили 140 БПЛА

Минобороны России сообщило об уничтожении 140 украинских беспилотников в ночь на 27 мая над рядом российских регионов, включая Краснодарский край и Республику Крым.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, силы ПВО с 20:00 до 7:00 перехватывали БПЛА над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее власти Севастополя сообщали о комбинированной атаке беспилотников и ракет, предположительно Storm Shadow. По информации губернатора Михаила Развожаева, над районами Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега было уничтожено более 20 дронов. В результате атаки повреждения получили несколько зданий, в том числе здание Южного управления Центрального банка. Информации о пострадавших не поступало.

